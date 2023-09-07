يتيح جناح شركة مدينة “نيوم”، في معرض سيتي سكيب العالمي تجربة خاصة لزوار الجناح لاكتشاف مستقبل المعيشة المثالية وذلك من خلال تقنيات الواقع الافتراضي.





ويتعرف الزوار على الجناح الذي يحمل اسم “H2.B20” بما فيه من التقنيات الذكية لخدمة الإنسان والطبيعة، حيث تسعى “نيوم”، الشريك المؤسس للمعرض، لاستثمار الحدث العالمي للتواصل مع السكان والزوار المستقبليين للمنطقة.





ويتضمن الجناح عروضًا حول نيوم تسلط الضوء على المدن الذكية والاستدامة والتخطيط الحضري والتحول الرقمي، كما يناقش الرؤى والأفكار التي تسهم في تشكيل مستقبل جديد مستدام، بتجارب غامرة عبر تقنيات الواقع الافتراضي.

#نيوم في سيتي سكيب العالمي ?



سيكون زوّار المعرض على موعد مع تجربة خاصة وفريدة لاكتشاف مستقبل المعيشة المثالية عبر جناح نيوم من خلال تقنيات الواقع الافتراضي، والتعرف على أكثر التقنيات الذكية المخصصة لخدمة الإنسان والطبيعة.



نتطلع للقائكم في جناحنا H2.B20 في مركز الرياض للمعارض… pic.twitter.com/OuPAaBtDUl — NEOM (@NEOM) September 6, 2023