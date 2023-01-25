نيوم ماكلارين يستعد لخوض منافسات فورمولا إي الدرعية 2023

يستعد فريق “نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية“، لبطولة العالم “إيه بي بي- للفورمولا إي”، التي تنطلق على حلبة مدينة الدرعية التاريخية، ضمن موسم 2023، يومي الجمعة والسبت 27 و28 كانون الثاني/يناير الجاري. حيث تستضيف الدرعيّة، المدرجة في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو، سباقين في الموسم التاسع لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي”؛ حيث تُقام منافسات السيارات الكهربائية السريعة ليلاً ضمن تقويم الفورمولا إي.

وكانت نيوم أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ماكلارين ريسينغ»، لتصبح الشريك الرئيس لها، تحت شعار فريق «نيوم ماكلارين لسباقات السيارات الكهربائية»، الذي يتكون من فريقي «نيوم ماكلارين للفورمولا إي» و«نيوم ماكلارين إكستريم إي»، مؤكدة أن هذه الشراكة تتيح دفع عجلة الابتكار في رياضة السيارات، وإعادة تعريف مستقبل الرياضة وسباقات المحركات والصناعات النظيفة المتقدمة، كما أنها تجدد التزام نيوم بأهدافها المستدامة لمستقبل أفضل وفق رؤية المملكة 2030.

وتعد مشاركة الفريق في حلبة الدرعية، الثانية له في الموسم الجاري، بعد مشاركته الأولى في الجولة الافتتاحية من البطولة في مدينة مكسيكو سيتي قبل أسبوعين؛ حيث حقق المركزين «5» و«18» بفضل سائقيه جيك هيوز ورينيه راست على التوالي.

وقال رئيس الشراكات الرياضية في نيوم، نيل كوبلاند، إن شراكة نيوم مع “ماكلارين ريسينغ” ستقدم فرصاً رائعة لتبادل الموارد والخبرات بما يسهم في تحقيق نتائج مثيرة لفريق «نيوم ماكلارين للفورمولا إي» داخل البطولة وخارجها. وأوضح أن هدف نيوم هو أن تكون الرياضة وأنماط الحياة النشطة أحد أسس منطقتها الفريدة، وأن تسهم المنظومة الرياضية العالية الأداء في جذب البطولات والرياضيين العالميين إلى نيوم.

بدوره، قال مدير فريق “نيوم ماكلارين للفورمولا إي” والمدير الإداري لشركة نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية إيان جيمس: “حققنا نتائج مُرضية في الجولة الافتتاحية في مكسيكو سيتي، ونأمل بالاستمرار بهذا الزخم في المملكة العربية السعودية نهاية هذا الأسبوع ضمن فعاليات الجولتين الثانية والثالثة من الموسم مع شركائنا في نيوم”. وأضاف: “نريد أن نؤكد من خلال شراكتنا مع ماكلارين على دورنا في حماية البيئة، والتزامنا باتباع نهج مستدام لكل ما نقوم به في قطاع الرياضة، بما يدعم رؤية نيوم في تطوير منظومة رياضية عالية الأداء، وتعزيز أنماط الحياة النشطة”.