نيوم: كل ما تحتاج لمعرفته عن ذا لاين.. 170 كم، 9 ملايين نسمة، 380 ألف وظيفة، ومطار دولي

نشرت شركة “أو تي سكاي” للطائرات بدون طيار لقطات تظهر الأعمال المستمرة في المشروع الأضخم في المملكة العربية السعودية “ذا لاين”.

وبحسب اللقطات، فإن المدينة الخطية التي يبلغ طولها 170 كيلومتراً، والتي يتم بناؤها في محافظة تبوك شمال غرب المملكة، أظهرت حفارات تحفر خندقاً واسعاً في الصحراء.

من المقرر أن:

يبلغ ارتفاع “ذا لاين” 500 متر

يستوعب تسعة ملايين شخص

يتم بناؤه على مساحة 34 كيلومتراً مربعاً

أن تتشكل واجهته من مرايا

مشروع “ذا لاين” هو جزء من مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، وهي مدينة مستقبلية ذات تطوير متعدد الاستخدامات، تحتوي على مساحات للعمل واللعب والمعيشة.

وفي الوقت الذي نال فيه المشروع اهتمام جميع أنحاء العالم، فقد أثار أيضاً العديد من الأسئلة.

للإجابة على بعض الأسئلة المتداولة، يقول جايلز بندلتون المدير التنفيذي للمشروع:

“من المثير للغاية أن يكون لديك هذا الحيز الفارغ. لقد عملت في مجال العقارات والتكنولوجيا الذكية والاستدامة لفترة طويلة – ولكن هنا نحن نخلق شيئاً لم يتم القيام به من قبل. لدينا قائد يملك بصيرة مكننا من القيام بذلك. في أماكن أخرى من العالم، قد يكون لديك قيود سياسية أو قيود مالية أو قيود فنية. ولكن مع التفكير في السماء الزرقاء، نحن نخلق هذا المستقبل الجديد وسننجح”.

وأضاف بندلتون أن المساحة لم يتم اختيارها عشوائياً ولكنها كانت نتيجة للبحث والعلوم، وأنه من أجل استيعاب تسعة ملايين شخص، يحتاج مشروع “ذا لاين” إلى دمج الكفاءة – مع أصغر مساحة ممكنة وإمكانية العيش الأمثل للسكان. لذلك، كان عرض 200 متر وارتفاع 500 متر وطول 170 كيلومترا-هو الحل الأفضل هندسياً.

وتابع:

“أهم شيء بالنسبة لنا هو أننا نبني هيكلاً كبيراً جداً في جزء أصيل من العالم. إذا كان المبنى أسود، فإنه يبرز. مع واجهة معكوسة، أينما كنت تبحث سترى الأرض خلفك، والتي ستكون بيئة طبيعية”.

يهدف “ذا لاين” إلى الاندماج بشكل مثالي مع البيئة المحيطة به

تشمل الفوائد الأخرى للواجهة ذات المرايا تكاملاً للألواح الشمسية

مع الهياكل العالية الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، لن يتم تغطية “ذا لاين” في الظل كما يقول بندلتون. سيتم اختراق الهيكل المعكوس بالضوء الطبيعي وتم تصميم الوادي (الجزء الداخلي للهيكل) علميا لتحقيق أقصى استفادة من قوس الشمس المرتفع في الصيف والقوس المنخفض في الشتاء.

وسيتم وضع النباتات في “ذا لاين” بناء على متطلباتها لضوء الشمس أو للظل.

وقال بندلتون:”نود أن نرى ما يقرب من مليون شخص يعيشون في “ذا لاين” عام 2030″. لافتا إلى أن هذا يتطلب بناء الكثير من العقارات في إطار زمني أقصر ويعتزم “ذا لاين” استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء الهيكل من خلال تجميع سلسلة من القطع المعيارية التي تم تصميمها مسبقاً.

وفي معرض حديثه عن المشروع، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن “ذا لاين” نهجاً جديداً لتصميم المدن الذي يركز على مفهوم “انعدام الجاذبية”، حيث يعني ذلك توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية.

وقال:

“عند إطلاقنا “ذا لاين” وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي، واليوم “ذا لاين” تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها”.

وأكد ولي العهد أن السكان سيكونون قادرين على الوصول إلى جميع الاحتياجات اليومية في غضون خمس دقائق سيرا على الأقدام في “ذا لاين” حيث الحدائق العامة ومناطق المشاة، المدارس، والمنازل وأماكن العمل.

وسيكون هناك أيضاً قطار فائق السرعة مع إمكانية قطع المسافة من أول المشروع لأخره في مدة 20 دقيقة.