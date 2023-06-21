نيوم تعلن نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في المملكة

أعلنت شركتي نيوم و فولوكوبتر عن استكمالهما بنجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية (eVTOL)، أو ما يعرف بـ”التاكسي الجوي”، وذلك للمرة الأولى في المملكة ، بعد حصولها على تصريح خاص للطيران.



وامتدت سلسلة التجارب على مدار أسبوعٍ كامل، بعد فترة التعاون لمدة 18 شهراً بين كل من نيوم، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة فولوكوبتر، بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري (UAM) الكهربائي والخالي من الانبعاثات.



و ركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء مركبات فولوكوبتر للأجواء المحلية في المملكة، والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات بدون طيار (UTM) .



وفي هذا الشأن ، قال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج: “يمثل نجاح هذه الرحلة التجريبية الآمنة منعطفاً مهماً في مسيرة قطاع الطيران السعودي، وخطوة أخرى نحو تحقيق إستراتيجيته، من خلال الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات لإنشاء صناعات جديدة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر المزيد من الوظائف.



وأضاف، كما أنها تؤكد التزام الهيئة بتمكين الدمج الآمن لأنماط التنقل الجوي المبتكرة ما يسهم في تحسين تجربة تنقل الأفراد في المناطق الحضرية، ويرفع جودة الحياة في المملكة.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: “إن الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة فولوكوبتر للتنقل العمودي الكهربائي، تعكس الإنجاز الإبداعي والابتكاري لنيوم لخلق قطاع تنقل مستدام ومتعدد الوسائط فحسب.



وتابع، كما أنها مثال حي ونموذجي على دورنا كمسرّع عالمي وحاضنة للحلول المبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، كما أن ريادتنا في توفير حلول التنقل المستدام والآمن ستسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنقل بين المدن، وتقليص مستوى الانبعاثات الضارة.





نيوم وفولوكوبتر تعلنان نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في المملكة.https://t.co/CKb1TIMSyW#واس_عام pic.twitter.com/X5s8mz5kEW — واس العام (@SPAregions) June 21, 2023