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نيوم تطور جزيرة سندالة لتكون أولى وجهاتها البحرية

أعلن وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن جزيرة «سندالة»، ستكون أولى وجهاتِ مدينة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.
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أعلن وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن جزيرة «سندالة»، ستكون أولى وجهاتِ مدينة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة.

وأشار إلى أن تطوير الجزيرة هو أحد أهمّ المشاريع الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة، حيث ستكون واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه، بدءا من مطلع عام 2024.

وأضاف وليُّ العهد السعودي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية: «يمثل المشروع لحظةً مهمة تعكس تسارع التطوير في نيوم، ويجسّد خطوة رئيسية لتحقيق طموحاتنا السياحية في إطار رؤية السعودية 2030.. تتميز سندالة بموقع فريد وطبيعة ساحرة تؤهلانها لأنَّ تكون منصة للسياحة البحرية الفاخرة على مستوى العالم».

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اعرف أكثر عن جزيرة سندالة؟

  • تقع جزيرة “سندالة” على مساحة إجمالية تقارب 840 ألف متر مربع
  • تعدُّ واحدةً من مجموعة من الجزر التي سيتم تطويرُها في “نيوم“.
  • من المخطط أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه.
  • سيضم المشروع 86 رصيفًا بحريًا و413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى 333 من الشقق الفندقية الراقية.
  • ستضم الجزيرة العديد من العلامات التجارية العالمية لتلبّية احتياجات الزوار.
  • سيقام على الجزيرة ملعبان للغولف على مساحة 6 آلاف متر تقريبا.
  • العمل على استقطاب 100 مليون سائح بحلول 2030.
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وتشهد مدينة “نيوم” خطوات متسارعة لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للمشروع العالمي الرائد، حيث أعلن ولي العهد مؤخرًا عن تصاميم مدينة المستقبل «ذا لاين»، والتي وجدت أصداءً علمية وإعلامية واسعة على المستوي الإقليمي والدولي.

وتشكل “سندالة” إضافةً مهمة ونوعية للمشاريع السياحية في مدينة “نيوم” بعد مشروعات “تروجينا”، و”ذا لاين”، و”أوكساچون“، وتتطلع المملكة إلى أن تنافس الجزيرة أشهر الجزر السياحية العالمية  

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