نيوم تسعى للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات ريال

تسعى شركة “نيوم” السعودية الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرع” عن أشخاص وصفتهم بالمطّلعين على الأمر.

تُجري الشركة، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مباحثات مع مجموعة من المقرضين، وهم بشكل رئيسي من البنوك المحلية، لجمع الأموال بهدف تمويل المراحل المبكرة من مشروع المدينة المستقبلية البالغة تكلفتها 500 مليار دولار، حسب ما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هُوياتهم لأن المعلومات خاصة.

قال هؤلاء إن البنوك تتفاوض مع “نيوم” بشأن الشروط، مضيفين أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق، فيمكن إنجاز القرض في الأشهر القليلة المقبلة.

إضافة إلى ذلك، تخطط الشركة أيضاً لجمع ما يصل إلى 3 مليارات ريال من البنوك المحلية لتمويل مشروع تطوير جزيرة “شوشة”، وهو مشروع سياحي فاخر.

يهدف مشروع “نيوم” الذي يُعتبر أكبر مشاريع التطوير ضمن خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، لتكون المدينة تحفة فنية تغيّر اقتصاد المملكة، وتكون بمثابة اختبار للتقنيات التي يمكن أن تُحدِث ثورة في الحياة اليومية.

وقّعَت الشركة المطوّرة للمشروع صفقات عدة خلال العام الجاري لجذب الاستثمارات إليه، من بينها إبرام “نيوم” الشهر الماضي صفقة تجاوزت قيمتها 21 مليار ريال مع مجموعة من المستثمرين المحليين، لتطوير مساكن ومرافق مؤقتة لـ95 ألف شخص بموجب اتفاق شراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ. وقبل ذلك وقّعت “نيوم” على قرض بقيمة 3 مليارات ريال مع “بنك الرياض”، لتمويل تطوير منتجع سياحي على الجزيرة يسمى “سندلة”.