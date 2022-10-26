نيوم بين الخمسة الكبار في قائمة أقوى 50 شركة عقارية خليجية

أحرزت شركات التطوير العقاري السعودية تقدماً كبيراً في قائمة أكبر 50 شركة تطوير عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب القائمة السنوية التي أعدتها مجلة “كونستركشن ويك” الشقيقة، حيث صعدت “نيوم” لتكون بين المراكز الخمسة الأولى في القائمة التي تضمنت 9 شركات عقارية سعودية من أصل 50.

وتعتمد القائمة على المعايير التالية: قيمة المشاريع المنجزة؛ قيمة المشاريع قيد الإنشاء؛ قيمة و/ أو حجم محفظة الأراضي؛ قيمة المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها (بالنسبة إلى المطورين الذين لديهم مشاريع متعددة، تم أخذ القيمة المجمعة في الإعتبار)؛ وقيمة العقود الجديدة الممنوحة.

وفي ما يأتي نبذة عن الشركات السعودية العقارية وفق ترتيبها في القائمة:

نيوم (5)

“نيوم” في المملكة العربية السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، هي الشركة المطورة للمشروع المستقبلي “نيوم” الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار (1,9 تريليون ريال سعودي).

يقع المشروع على طول البحر الأحمر وخليج العقبة، ويشمل ميناء “أوكساجون” الآلي المتكامل، والوجهة السياحية الجبلية الثلجية “تروجينا”، وأحدث مشروع هو “ذا لاين”، وهي مدينة ذات طبقات رأسية تهدف إلى العمل بالطاقة المتجددة بالكامل.

وسوف يستوعب “ذا لاين”، الذي تم إطلاقه في يناير 2021 ، 9 ملايين نسمة، وسيتم بناؤه على مساحة تبلغ 34 كيلومتراً مربعاً لتقليل أثر البنية التحتية في المدينة.و يبلغ عرض المشروع 200 متر وطوله 170 كيلومتراً ويقع على ارتفاع 500 متر فوق مستوى سطح البحر، ومن المقرر أيضاً أن يشتمل على سكة حديدية عالية السرعة مع عبور من طرف إلى طرف خلال 20 دقيقة.

هيئة تطوير بوابة الدرعية (8)

تأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في عام 2017 بهدف الحفاظ على مدينة الدرعية التاريخية والاحتفاء بها، وقد طورت هيئة تطوير بوابة الدرعية مشروعاً ضخماً في الموعد المحدد من حيث الحجم والنطاق. ومن خلال مشاريع استثمارية بقيمة 50,6 مليار دولار لتحويل 14 كيلومتراً مربعاً من القلب التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية، تهدف هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى خلق 55000 فرصة عمل وجذب 27 مليون زائر بحلول عام 2030.

ومنحت هيئة تطوير بوابة الدرعية العديد من العقود في العام الماضي. وتم منح عقد تطوير البنية التحتية من الجزء الشمالي لـ “الشركة السعودية للتعمير”(سعوديكو) في عام 2021 بقيمة 1,5 مليار دولار (5,76 مليار ريال سعودي)، وعقد الجزء الجنوبي لمشروع مشترك من قبل السيف للمقاولات وشركة “تشاينا ستيت” بقيمة 1,8 مليار دولار (6,65 مليار ريال).

بالإضافة إلى ذلك ، منحت هيئة تطوير بوابة الدرعية عقداً بقيمة 1,1 مليار دولار (3.99 مليار ريال سعودي) لموقف سيارات الطابق السفلي في ساحة الدرعية إلى شركة “ساليني” وعقداً بقيمة 346 مليون دولار (1,3 مليار ريال سعودي) إلى شركة “نسما وشركاهم” لتوفير أعمال النقل الهامة في نظام النقل الدائري الدرعية.

وفي يونيو 2022، مُنحت المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لهيئة تطوير بوابة الدرعية شهادة مسبقة على المستوى البلاتيني لاعتماد القيادة في الطاقة والتصميم البيئي من قبل مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة.

تهدف هيئة تطوير الدرعية إلى جعل الدرعية واحدة من أعظم الوجهات العالمية، ومكاناً لتجمع العالم بأسره من خلال خلق تجارب ثقافية غنية، مع ضمان أن يكون المشروع صديقاً للمشاة.

روشن (9)

تأسست “روشن” في عام 2019 من قبل صندوق الاستثمارات العامة السيادي في المملكة العربية السعودية. وتعتبر “روشن” شركة تطوير عقارية عملاقة تهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع العقارات في المملكة من خلال أجندة طموحة للتوطين وخلق فرص العمل.

بعد وقت قصير من إطلاقها، كشف العملاق العقاري في نوفمبر 2020 عن أول مشروع له في الرياض. ويمتد المشروع الضخم على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، ويضم أكثر من 30 ألف منزل، وهو جزء لا يتجزأ من تفويض “روشن” الذي يبلغ 10 سنوات لتطوير المجمعات السكنية في جميع أنحاء المملكة.

في أغسطس 2021 ، قررت “روشن” إطلاق إسم “سدرة” على المشروع الضخم الذي يحتل موقعاً استراتيجياً شمال الرياض، جنوب مطار الملك خالد، وعلى مقربة من جامعة الأميرة نورة. وكشركة متنامية، تمت مواءمة “روشن” مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتلبية أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما في ذلك الوصول إلى معدل 70% من ملكية المنازل السعودية.

من خلال نهج تحولي للتنمية الحضرية والشراكات مع أفضل المنظمات المحلية والدولية ، تساهم “روشن” في تحسين جودة الحياة في المملكة.

بالإضافة إلى مشروع “سدرة”، أطلقت “روشن” مؤخراً مشروع “العروس”، الذي تبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع وسيضم أكثر من 18000 وحدة سكنية مختلفة. وسيصبح المشروع جزءاً من استراتيجية أكبر لتطوير أحياء حديثة ونابضة بالحياة في أربع مناطق وتسع مدن في المملكة العربية السعودية. كما استهدف المطور أيضاً معدل سعودة بنسبة 60% بحلول نهاية عام 2021 وتمكن من تجاوز هذا الهدف من خلال الوصول إلى معدل 69 في المائة.

بالإضافة إلى بناء مجموعة المواهب ذات المصادر المحلية، تريد الشركة أن تظل على اتصال بشبكات الخبرة العالمية من خلال إقامة شراكات مع بعض الشركات الأكثر شهرة في العالم عبر مجموعة من التخصصات.

كما أبرمت “روشن” اتفاقية مع “سامسونج سي اند تي” لاستكشاف استخدام تقنيات البناء المعياري التي ستسمح للشركة بالبناء بكفاءة وفقاً لأعلى معايير الجودة. ومع نمو سوق المملكة العربية السعودية باستمرار عاماً بعد عام، تتوقع “روشن” عقد المزيد من الشراكات خلال السنوات القادمة.

شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا (10)

تأسست شركة البحر الأحمر للتطوير، كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لدفع عجلة تطوير مشروع البحر الأحمر الطموح. وتطورت الشركة من مطور لمشروع واحد إلى مطور متعدد المشاريع.

وعلى مدار الأشهر الـ 12 الماضية، أحرزت الشركة تقدماً كبيراً في المرحلة الأولى من المشروع التي اكتملت الآن بنسبة 50 بالمائة. كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لجسر الشورى الذي يبلغ طوله 3,3 كيلومتر، ليربط البر الرئيسي بجزيرة الشورى التي ستضم 11 فندقاً وأكثر من 1900 غرفة.

وفي أمالا، تم استلام التصاميم المميزة لنادي اليخوت في “تريبل باي”، مما يضمن أن يصبح مشروع تطوير ساحل البحر الأحمر مركزاً دولياً لليخوت الفاخرة. كما وقعت أمالا عقداً رئيسياً لتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى من أماكن الإقامة في قرية الموظفين التابعة لها في “تريبل باي”. ومنحت شركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا عقوداً بقيمة 2.07 مليار دولار في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وتمت ترسية أكثر من 1250 عقداً في الوجهتين بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار، مع منح 70 في المائة من القيمة الإجمالية لهذه العقود لشركات ومقاولين سعوديين. كما أحرزت شركة البحر الأحمر للتطوير تقدماً كبيراً في مشاريعها. وتم افتتاح فندق “ترتل باي” في مشروع البحر الأحمر العام الماضي، مع اكتمال مكتب موقع منتجع “ديزرت روك” بشكل كبير.

الديار العربية (12)

“الديار العربية” للتطوير العقاري هي شركة عائلية ولها فروع في المملكة العربية السعودية. وقد رسخت الشركة مكانتها في التنمية المستدامة في السوق العقاري.

تنفذ الشركة مشاريع سكنية تعتمد على نموذج متكامل محوره الإنسان حيث تركز على خلق الكفاءة الفنية في تنفيذ المشروع.

وبحسب نايف العطاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الديار العربية، فقد تبنت الشركة نهجاً عمرانياً جديداً حيث تعمل وفق سياسات مستهدفة وشراكات عالمية لبناء مدن المستقبل.

وفي عام 2022، أطلقت الشركة مجتمعات “الديار” من خلال توفير العديد من الوحدات السكنية في مدن متعددة في المملكة العربية السعودية. كما أخذت زمام المبادرة كأول مطور سكني لمشروع واجهة مسار مكة مع الشركة الأم شركة أم القرى للتنمية والإعمار.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة قيد الإنشاء ملياري دولار (7,3 مليار ريال سعودي).

وتركز الشركة حالياً على تنفيذ مشروع “بوفارديا” في جدة من قبل الشركة الوطنية للإسكان. ومشروع ديار الحرم – مسار مكة من شركة أم القرى للتنمية والإعمار. وتغطي الشركة مساحة 1,741,041 متر مربع.

من أجل ضمان نمو المشاريع، وقعت شركة الديار العربية والبنوك السعودية الكبرى اتفاقيات تمويل المشاريع. كما أطلقت الشركة “حاضنة الديار” لتمكين رواد الأعمال في قطاع الأعمال الإنشائية بالتعاون مع الغرف التجارية في المملكة.

وتشمل محفظة الشركة مشاريع عديدة قيد الإنشاء وبعضها في مرحلة التسليم حالياً. في غضون ذلك، تتقدم مشاريع أخرى وفقاً للخطة المقررة.

شركة وسط جدة للتطوير (24)

تمهد شركة وسط جدة للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، طريقها لتصبح واحدة من المحفزات الرئيسية في إعادة تشكيل المشهد الفريد والمتنوع لمدينة جدة.

مدفوعة بإمكانية دفع النمو في وسط جدة، أطلقت شركة وسط جدة للتطوير مجموعة رائعة من المشاريع في الأشهر الـ 12 الماضية.

ووقعت شركة وسط جدة للتطوير مؤخراً مذكرة تفاهم مع “ووترايز” لمتابعة تطوير وتنفيذ تقنية جديدة لتحلية المياه. وسيساعد المشروع الجديد شركة وسط جدة للتطوير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الأوسع.

كما منحت الشركة عقداً مع شركة “إس أو إم”​ العالمية لتصميم مَعلم “الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية” التاريخي الذي سيعكس الجوهر الثقافي لمدينة جدة.

الهيئة الملكية لمحافظة العلا (25)

تركز الهيئة الملكية لمحافظة العلا على الحفاظ على محافظة العلا وتطويرها، وهي منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية في شمال غرب المملكة العربية السعودية، في ممارسات تحويلية لتقديم مشاريع مهمة بيئياً وتاريخياً.

وتتميز محافظة العلا بمناظر طبيعية خلابة ومجموعة من المواقع الأثرية البارزة، وتشهد المحافظة حالياً أعمالاً تطويرية تهدف إلى تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأثرية والثقافية والطبيعية العالمية الرائدة.

وفي العامين الماضيين، أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عدداً من المشاريع والخطط الرئيسية مثل المخطط الرئيسي “رحلة عبر الزمن” الذي يغطي خمسة مراكز في قلب العلا.

والمخطط الرئيسي هو خارطة طريق ستحمي 200 ألف سنة من الإرث الإنساني والطبيعي الفريد في العلا وتهدف إلى وضع معيار للاستثمار المسؤول والفعال في تطوير الوجهات.

كما وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكتين استراتيجيتين بارزتين مع شركة “إيكوم” وائتلاف تقوده شركة “إيجيس” لوضع جدول زمني للتطوير يعتمد على ثلاث مراحل حتى عام 2035.

دار الأركان (36)

منذ إنشائها في عام 1994، تقدم دار الأركان مشاريع عقارية رائدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت دار الأركان بناء برج سكني يحمل علامة دبليو في دبي بقيمة 272,3 مليون دولار. من المتوقع أن يمثل المشروع أول مساكن مستقلة في العالم تحت العلامة التجارية “فنادق دبليو”.

وكشفت الشركة المطورة عن برجها السكني “أربن أوايسيس” المكون من 34 طابقاً في أبريل من هذا العام، والذي تم تطويره بالشراكة مع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة “ميسوني هوم”. كما وقعت دار الأركان صفقة مع شركة عُمران لتطوير “عايدة”، أحد أكبر المشاريع العقارية المتميزة ومتعددة الاستخدامات الواقعة على سواحل بحر مسقط. ويمثل المشروع دخول المطور الرئيسي في المملكة العربية السعودية إلى مشهد البناء في سلطنة عمان.

شركة جبل عمر للتطوير (38)

شركة جبل عمر للتطوير هي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة وواحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق المالية “تداول السعودية”.

مشروعها الرئيسي، جبل عمر ، هو مشروع عقاري ضخم متعدد الاستخدامات على مسافة قريبة من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

مع استمرار المملكة العربية السعودية في زيادة قدرتها على استقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج ، تعمل شركة جبل عمر للتطوير على تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام. وسيضم مشروع جبل عمر مجموعة متنوعة من الفنادق من فئة 4 نجوم و 5 نجوم بسعة تستوعب 36000 زائر سنوياً، وأكثر من 100000 زائر خلال موسم الحج.