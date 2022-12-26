نيوم: السعودية تكشف عن خطط بناء أوكساجون.. أكبر هيكل عائم في العالم

كشفت المملكة العربية السعودية عن خطط بناء مدينة أوكساجون Oxagon التي ستضم ميناء ومركزا لوجيستيا، والذي سيكون “أكبر هيكل عائم في العالم”، كجزء من تطوير مشروع نيوم. وكلمة أوسكاجون مكونة من مقطعين الأول “أوكس” وقد جاءت من أوكسجين، والكلمة الثانية “جون” ومعناها الشكل المثمن.

قرب قناة السويس

من المقرر أن يكون ميناء أوكساجون:

أحد 10 مناطق ضمن مشروع نيوم في شمال شرق المملكة العربية السعودية

ستصبح مدينة مدينة ساحلية على البحر الأحمر

مصممة للاستفادة من الشحن البحري عبر قناة السويس

ستعمل المدينة كميناء ومركز لوجستي لمشروع نيوم الأوسع

ستكون منطقة تعمل بالطاقة المتجددة

وتشكل جزءًا من خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط

سيكون لأوكساجون شكل مثمن مميز مع جزء من المشروع على الأرض وقسم كبير بارز عائم في البحر الأحمر

ستحتوي أيضا على محطة رحلات بحرية

ومركز أبحاث أوقيانوغرافي

حافز للنمو

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: “ستكون أوكساجون حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم والمملكة، وستلبي طموحاتنا في ظل رؤية 2030 حيث أنها ستساهم في إعادة تعريف نهج العالم في التنمية الصناعية في المستقبل، وحماية البيئة مع خلق فرص العمل والنمو، وستساهم في التجارة الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وستدعم إنشاء نقطة محورية جديدة لتدفقات التجارة العالمية”.

الموقع

وتحتل أوكساجون منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم:

وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية

ويقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة

حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95 في المئة من البيئة الطبيعية

كما تشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزاً لتطوير نيوم لـ “الاقتصاد الأزرق” وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر

فلسفة ذا لاين

وترتكز مدينة نيوم الصناعية “أوكساجون” على ذات الفلسفة والمفاهيم الخاصة بمجتمعات “ذا لاين” التي تم إطلاقها في يناير/كانون الثاني من عام 2021، حيث ستوفر إمكانية عيش استثنائية متجانسة مع الطبيعة، من خلال موقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، التي يمر عبرها ما يقرب من 13 في المئة من التجارة العالمية، وستكون المدينة واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدما في العالم من الناحية التقنية بوجود أحدث ميناء متكامل وارتباطها بمطار.