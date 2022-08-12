نيوم السعودية تشهد بدء “باور تشاينا” الصينية أعمال الأساسات لتشييد أبراج شاهقة

بدأت شركة المقاولات الصينية “باور تشاينا” أعمال الأساسات لتشييد الأبراج الشاهقة في مشروع “نيوم” في المملكة العربية السعودية التي يبلغ حجم استثماراتها 1,9 تريليون ريال سعودي (500 مليار دولار)، كما أوردت مجلة “ميد”.

وتتضمن الحزمة الممنوحة لشركة “باور تشاينا” حفر ركائز مصبوبة بأقطار تتراوح بين 1,5 و 2,5 متر، وتصنيع وتركيب أقفاص فولاذية، وصب الخرسانة، وحفر ونقش رؤوس الأعمدة، وفحص الركائز المصبوبة في المكان .

وتدرس “نيوم” خططاً لبرج يبلغ ارتفاعه 500 متر سيتم بناؤه على جزيرة بحرية على بعد 3 كيلومترات من بداية “ذا لاين”.

وتسير أعمال البناء في “نيوم” وفق المخططات المرسومة. وقد بدأ العمل في أعمال التفجير والحفر في الموقع لحزمة الممرات والبوابات للأنفاق في “ذا لاين”. وقد حصلت شركة بناء السكك الحديدية الصينية ومقرها بكين على العقد في حزيران / يونيو 2021.