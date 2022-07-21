نيوم السعودية تستثمر في “زيرو آفيا” لتقنيات الطيران

شاركت “نيوم”، المنطقة التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، في جولة تمويل من الفئة “ب” لشركة “زيرو آفيا” ZeroAvia ، وهي شركة أمريكية بريطانية ناشئة تعمل على تطوير تقنيات طيران تعمل بالكهرباء والهيدروجين.

وانضمت “نيوم” إلى صندوق “باركليز إمباكت كابيتال المستدام” و”أيه إي إن يو” و “مجموعة الطيران العالمية” لاستثمار 30 مليون دولار في “زيرو آفيا” لرفع جولة التمويل من السلسلة “ب” إلى 68 مليون دولار.

وسيتم إنفاق الأموال لدفع برنامج تطوير مجموعة نقل الحركة الهيدروجينية والكهربائية التابعة لشركة “زيرو آفيا” بقدرة 2-5 ميجاوات، والذي يهدف إلى تشغيل طائرات تتراوح سعتها بين 40-80 مقعداً بمحركات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2026، وبناء البنية التحتية في مواقع المطارات ، والتي ستدعم البث المباشر للنظام الإيكولوجي للتزود بوقود الهيدروجين في المطار.

وبالإضافة إلى العلاقة الاستثمارية، تشمل الشراكة بين “نيوم” و”زيرو آفيا” جلب أساطيل طائرات “زيرو آفيا” التي تعمل بخلايا الوقود من جميع الفئات إلى المنطقة.

وقال جون سيلدون، الرئيس التنفيذي لمطار خليج نيوم: “سيكون للطيران دور أساسي في دعم عملنا لتوفير مدينة خالية من الكربون، ونحن نتطلع إلى طائرات تعمل بالهيدروجين والكهرباء تربط نيوم بالوجهات الإقليمية وعبر رحلة خالية من الانبعاثات. وسيكون الرحلة من مطار خليج نيوم إلى القاهرة، على سبيل المثال، متاحة على متن طائرة توربينية تتسع لـ 20 مقعداً تعمل بمحركات خلايا الوقود الهيدروجينية لشركة زيرو آفيا بحلول نهاية العقد”.