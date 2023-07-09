نيوم السعودية تتفاوض مع كيلر البريطانية على عقد بـ 102 مليون دولار

تجري مجموعة “كيلر” الهندسية البريطانية مناقشات متقدمة مع “نيوم” في المملكة العربية السعودية للحصول على عقد ثانٍ في مشروع “ذا لاين” The Line في “نيوم”، بقيمة لا تقل عن 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) كما أوردت نشرة “مييد” المتخصصة.

وقالت مجموعة كيلر في تحديث تجاري على موقعها: “نجري مناقشات متقدمة مع نيوم في ما يتعلق بمنح عقد ثان والذي من المتوقع أن يكون ضعف حجم العقد الأول على الأقل والذي تم الانتهاء منه في شباط / فبراير 2023 (40 مليون جنيه إسترليني). وكما أشرنا سابقاً، تظل المراحل الدقيقة لهذا المشروع المادي خاضعة للتغيير وستتطلب استثماراً مُقاساً في المعدات ورأس المال العامل أثناء تسارعه”.

وتعتبر “كيلر” بين تسعة مقاولين تعاقدت معهم نيوم لتأسيس مباني “ذا لاين”.

وكانت “نيوم” قد منحت في شهر نيسان / أبريل الماضي شركة المقاولات الصينية “باور تشاينا” ومقرها بكين عقداً يغطي أعمال الأساسات في الوحدات 45-48.

وقد بدأت “باور تشاينا” في العام الماضي أعمال الأساسات لتشييد الأبراج الشاهقة في مشروع “نيوم” في المملكة العربية السعودية التي يبلغ حجم استثماراتها 1,9 تريليون ريال سعودي (500 مليار دولار).

وتتضمن الحزمة الممنوحة لشركة “باور تشاينا” حفر ركائز مصبوبة بأقطار تتراوح بين 1,5 و 2,5 متر، وتصنيع وتركيب أقفاص فولاذية، وصب الخرسانة، وحفر ونقش رؤوس الأعمدة، وفحص الركائز المصبوبة في المكان .

وتدرس “نيوم” خططاً لبرج يبلغ ارتفاعه 500 متر سيتم بناؤه على جزيرة بحرية على بعد 3 كيلومترات من بداية “ذا لاين”.

وقد ذكرت “مييد” في آذار / مارس أن أعمال الحفر للممر المائي في المرسى ضمن “نيوم” قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.

ويتوقع أن يستضيف المرسى أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم.

وتتألف الهياكل التي يتكون منها “ذا لاين” من 135 وحدة يبلغ طولها 800 متر وارتفاعها 500 متر عند مستوى سطح البحر.

ويقع المرسى على الجانب الآخر من “ذا لاين” المواجه للبحر ، مما يعني أن السفن المتجهة إلى المرسى يجب أن تمر عبر مباني “ذا لاين”.

ويمثل هذا تحدياً هندسياً كبيراً لأنه يتطلب إنشاء ممر مائي بعرض 165 متراً يمر عبر المباني التي يبلغ ارتفاعها 500 متر.