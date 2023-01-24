نيوم، ما وراء الحدود، مستقبل المعيشة الحضرية

المملكة العربية السعودية على وشك تحقيق ما لم يحدث من قبل – بناء مدينة ذكية، ليست مجرد وجهة سفر وإجازة مميزة بل بيئة عمل ومعيشة مستدامة.

يعد مشروع “ذا لاين” وفقاً لرؤية مؤسسها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خطوة جريئة للمملكة العربية السعودية للتأكيد على الجهود التي تبذلها المملكة في إطار سعيها لمستقبل أكثر مراعاة للبيئة. ويتجلى ذلك بوضوح في التصميم المعتمد للمشروع الذي يعتمد فقط على الأبنية الخضراء، العنصر الرئيسي لبناء موطن مستدام، بتكلفة بلغت حوالي 500 مليار دولار.

سيمثل مشروع نيوم الذي يتربع على عرش منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة ويرسم افاق المستقبل. فلن يكتفي بإبطاء الآثار الضارة لتغير المناخ فحسب بل سيعزز أيضاً من نوعية الحياة ويحفز النمو الاقتصادي ويخلق العديد من الفرص للابتكار وخصوصاً في الأسواق الناشئة.

المباني الخضراء هي الاسم الشائع لتعريف “المباني المستدامة” وهي مفهوم سريع النمو في جميع أنحاء العالم واكتسبت اهتمام عالمي وخاصة بعد التصريحات التي سلطت الضوؤ على أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لتشغيل المباني السكنية والتجارية يؤثر بصورة عكسية على البيئة وعلى إنتاجية الأفراد وإبداعهم، ورفاهيتهم.

فوائد وافرة

يعد هذا المشروع الرائد جزءاً من استراتيجية المملكة العربية السعودية الطويلة الأمد في التقليل من اعتمادية الاقتصاد السعودي على النفط وبالتالي التنويع من مصادر دخلها الاقتصادية يركز الهدف الرئيسي للمشروع على الارتقاء بمعايير نمط العيش لتواكب العالم فنياً وثقافياً والمزاوجة بينها وبين التخطيط العمراني المتطوّر. حيث سيقوم المهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي المشاركون في هذا المشروع بإعطاء الأولوية لاستخدام وتكامل مواد البناء المستدامة التي ستساعد بدورها على تحسين جودة الحياة.

ومن عناصر التصميم الداخلي المهمة، مصادر “الإضاءة الخضراء” التي تسعى إلى تحسين جودة الهواء، والموارد المشتركة، وخفض تكلفة التشغيل والصيانة، وكفاءة استهلاك الطاقة، ومواد البناء الفعالة والمستدامة، ومن المتوقع أن ترفع مدينة نيوم مستويات المعيشة لسكانها إلى مستويات لم تشهدها المنطقة من قبل.

والأهم من ذلك، ستكون نيوم أيضاً مثالاً عملياً لاستخدام المدن الذكية لتعزيز وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية، والتقليل من مجاري النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية واستعادتها – وهذه ثلاث ركائز حاسمة من شأنها تحسين حياة الأجيال القادمة.

المخاوف المتعلقة بتغير المناخ

قد بلغ نصيب الفرد من انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.6 بحلول عام 2019. وفقاً لـ “كلايمت ووتش” (Climate Watch)، وقد أصدرت المملكة العربية السعودية 723.15 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، وهو ما يمثل 1.45 % من الانبعاثات العالمية. وبعد اكتمال مدينة نيوم، فإنها ستؤثر بشكل إيجابي على مؤشر البصمة الكربونية للبلاد بفضل الهندسة المعمارية المستدامة.

مدخلات الجودة

على الرغم من التوقعات التي ترجح أن يشكل المشروع مستقبل البناء والتصميم الداخلي في المنطقة، إلا أن معايير الجودة للمباني المستدامة يجب أن تكون محور التركيز الأكبر. حيث يجب على الجهات الفاعلة في قطاع البناء الإقليمي إعطاء الأولوية لاستخدام المواد الخام المستدامة.

ويعد الالتزام بمعايير الجودة أمراً بالغ الأهمية في ضمان أن البناء المستدام يعتمد على مواد صديقة للبيئة بالكامل حتى فيما يتعلق بالمواد بسيطة مثل المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب. حيث يجب أن يضمن البناء استخدام مصادر “الطاقة الخضراء المعقدة” لتشغيل المرافق التجارية والمحلية وشركات البناء.

ولتمكين شركات البناء من تقديم مدينة نيوم، يجب على مصنعي ومنتجي مواد البناء أيضًا الارتقاء إلى مستوى التحدي من خلال البحث عن المواد الخام المستدامة وتطويرها. ويجب أن يكون التركيز على عمليات التصنيع المستدامة، والمقومات الأساسية، وتطبيقها ودراسة تأثيرها على البيئة.

وفيما يتعلق بالمعايير، فإن نظام تقييم البناء الأخضر الذي طوره المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء “الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEDD) سيلعب أيضاً دوراً مهماً في إنشاء مدينة نيوم الذكية.

سيضمن نظام التصنيف هذا أيضاً تحقيق جميع السمات الرئيسية، بما في ذلك تحديد الموقع المسؤول للمبنى، وتقليل استخدام المياه والطاقة، وتحديد مصادر المواد بشكل مسؤول، وجودة الهواء الداخلي الجيدة، وفي هذه العملية. يعتبر (برنامج دعوة بناء المساكن، الذي تمت صياغته في 2005) مثالاً آخر على نظام تصنيف البناء الأخضر الذي يُمكّن نيوم من تحقيق صافي صفر للطاقة والمياه الصافية – وهما مكونان رئيسيان للمدينة الذكية.

وسيؤدي التأثير الشامل لمدينة نيوم الذكية إلى تسريع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بموجبها إلى الحد من جميع أنواع التلوث وحماية البيئة من التهديدات الطبيعية وحماية الموارد الطبيعية وإعادة تأهيلها. حيث أن تنمية مشاريع البناء المستدامة في البلاد ستساعد بلا شك في تحقيق أهدافها، وأن مدينة نيوم الذكية هي فقط البداية.

مقال مقدم من إيمانويل دي سميدت المدير العام لشركة المكرَم للصناعة ذ.م.م