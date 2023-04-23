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Posted inأخبار أريبيان بزنس

نيوكاسل يكتسح توتنهام 6 – 1 بعد خماسية نظيفة في أول 20 دقيقة

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ياكوب مورفي لاعب نيوكاسل يونايتد يحتفل بتسجيله هدفه الثاني في مرمى توتنهام
ياكوب مورفي لاعب نيوكاسل يونايتد يحتفل بتسجيله هدفه الثاني في مرمى توتنهام

اكتسح نيوكاسل يونايتد فريق توتنهام هوتسبيرز بنتيجة 6 – 1 بعد تسجيله 5 أهداف خلال أول 20 دقيقة من الشوط الأول في إطار المرحلة الثانية والثلاثين من بطولة انجلترا لكرة القدم.

استهل ياكوب مورفي لاعب نيوكاسل يونايتد مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية، تلاه جولينتون في الدقيقة 6، ثم مورفي مجدداً في الدقيقة 9، وألكسندر ايزاك الهدف الرابع في الدقيقة 19، ثم ايزاك مجدداً في الدقيقة 21.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 5 – 0 وسط انهيار كامل في خطوط الفريق اللندني.

وبدأ الشوط الثاني بعد استبدال حارس مرمى توتنهام هوغو لوريس بالحارس البديل فورستر.

وسجل هاري كاين هدف رد الاعتبار لفريق توتنهام في الدقيقة 49.

ولكن نيوكاسل رد بهدف سادس في الدقيقة 68 بواسطة اللاعب البديل نيلسون الذي سجل هدفه بعد ثوان من دخوله أرض الملعب.

وارتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 53 في المركز الخامس.

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