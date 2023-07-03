فادي طنّوس by فادي طنّوس

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نيوكاسل يضم الإيطالي تونالي في صفقة تاريخية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نيوكاسل تونالي

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنكليزي عن تعاقده مع النجم الإيطالي ساندرو تونالي قادماً من ميلان الإيطالي بعقد لخمس سنوات وحتى 2028.

ولم يكشف نيوكاسل عن أي تفاصيل مادية بينما ذكرت تقارير صحافية إنكليزية أن النادي دفع 70 مليون يورو (76.28 مليون دولار) مع بنود الحوافز الإضافية.

وقال تونالي: “أولا وقبل أي شيء أود أن أشكر نيوكاسل يونايتد على منحي فرصة رائعة في مسيرتي. أريد أن أرد الثقة داخل الملعب وأقدم قصارى جهدي كما هو الحال دائما”.

وهذه الصفقة ستجعل تونالي أغلى لاعب إيطالي على الإطلاق، كما أنها صفقة قياسية لميلان حيث كانت أكبر صفقة سابقة عندما باع البرازيلي كاكا إلى ريال مدريد مقابل 68 مليون يورو في 2009.

وقاد تونالي، الذي يوصف بأنه يسير على خطى أندريا بيرلو، ميلان لحصد لقب الدوري لأول مرة في 11 عاما بموسم 2021-2022، وكان من أهم عناصر وصول ناديه إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وشارك تونالي في مباريات أكثر من أي لاعب آخر في ميلان خلال الموسم الماضي حيث خاض حوالي 4000 دقيقة في كل المسابقات.

ورغم اعتماد ستيفانو بيولي مدرب ميلان على أكثر من طريقة لعب، كان تونالي يلعب بانتظام في وسط الملعب مع نجاح الفريق في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي والتأهل مجددا لدوري الأبطال.

وشارك تونالي في 14 مباراة مع إيطاليا لكنه لم ينضم لتشكيلة بلاده في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، حيث جاء المنتخب ثالثا.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 20 عاما بعدما أنهى الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز الرابع تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

وأصبح تونالي ثاني لاعب ينضم لنيوكاسل هذا الصيف بعد التعاقد مع المهاجم الشاب يانكوبا مينتيه البالغ عمره “18 عاما”.

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