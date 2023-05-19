نيوكاسل يضع قدماً من دوري أبطال أوروبا

بات نيوكاسل قريبًا من التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على ضيفه برايتون 4-1 الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل بهدف عكسي للألماني دينيس أونديف (22) قبل أن يعزز أفضليته برأسية لمدافعه دان بورن (45+4)، فيما قلص أونديف الفارق في الشوط الثاني (51).

وفي حين بحث برايتون عن معادلة النتيجة، قضى نيوكاسل على آماله بهدفين قاتلين في غضون دقيقة عبر كالوم ويلسون (89) والبرازيلي برونو غيمارايش (90+1).

ورفع نيوكاسل رصيده الى 69 نقطة من 36 مباراة في المركز الثالث أمام مانشستر يونايتد الرابع (66 من 35) وليفربول الخامس الذي عاد بقوة في الاسابيع الاخيرة (65 من 36).

وكانت الفرصة قائمة أمام برايتون للمنافسة على مركز مؤهل الى دوري الابطال، لكن مهمته باتت صعبة مع تجمد رصيده عند 58 نقطة من 35 مباراة في المركز السادس وسيأمل في التأهل الى المسابقة القارية الثانية الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”، إذ يتقدم بنقطة عن توتنهام السابع ولعب مباراة أقل.

وبات نيوكاسل المملوك سعوديًا بقيادة المدرب إدي هاو قريبًا من العودة الى دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2002-2003.

وسجل أونداف الهدف الاول برأسية عكسية بعد كرة ركنية نفذها كيران تريبييه (22)، وضاعف بورن التقدم برأسية بعد أن تابع الكرة من ركلة ثابتة نفذها أيضًا الظهير الايمن الانكليزي (45+4).

عوّض أونداف عن خطأه بتقليص الفارق بعد أن وصلته كرة في العمق بينية من بيلي غيلمور سددها من منتصف المنطقة في الشباك (51).

وقضى “ماغبايس” على آمال برايتون بهدفين مع نهاية المباراة، أولا بتمريرة من الباراغوياني ميغيل ألميرون الى ويلسون الذي كسر مصيدة التسلل في وسط الملعب وانطلق الى داخل المنطقة وسددها الى يسار الحارس (89).

ولعب بعدها دور الممرر بعد أن وصلته كرة داخل المنطقة، استلمها جميلة والتف ومررها الى غيمارايش أسكنها الشباك (90+1).

ويلتقي نيوكاسل في آخر مباراتين ضيفه ليستر سيتي الذي يصارع للبقاء ومضيفه تشلسي في المرحلة الاخيرة.

أما فريق المدرب الايطالي روبرتو دي زيربي، مفاجأة الموسم، فيستقبل ساوثمبتون نهاية الاسبوع في المرحلة 37، ومن ثم مانشستر سيتي الاربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة 32 ويحلّ على أستون فيلا ختامًا.