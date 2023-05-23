نيوكاسل يحجز مقعداً في دوري أبطال أوروبا

حجز فريق نيوكاسل يونايتد مقعده في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه ليستر سيتي ضمن المرحلة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس مع تبقي مرحلة واحدة على نهاية البطولة.

في المقابل بات ليستر سيتي قريباً من الهبوط الى الدوري الإنكليزي (تشامبيون شيب) في ظل احتلاله المركز 18 برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن آخر مراكز الأمان، والتي يحتلها إيفرتون برصيد 33 نقطة، وبالتالي يحتاج ليستر للفوز في الجولة الأخيرة على ويستهام يونايتد مع خسارة إيفرتون أمام بورنموث لكي يبقى في دوري الأضواء.