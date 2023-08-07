فادي طنّوس by فادي طنّوس

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نيمار يوجه ضربة قاضية لباريس سان جيرمان

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نيمار

كشفت تقارير صحافية فرنسية عن كارثة وشيكة ستحدث في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إذا ما صحت، تتعلق بطلب البرازيلي نيمار نجم الفريق بانهاء التعاقد والرحيل إلى فريق اخر في الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة “ليكيب ” إن نيمار اطلع إدارة الفريق الباريسي على رغبته بالمغادرة قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيرة إلى وجهته المقبلة ستكون العودة إلى فرقه السابق برشلونة الإسباني.

وإذا ما تحقق ذلك فإنها ستكون بمثابة ضربة قاضية لبطل فرنسا الذي يواجه مشاكل مع نجمه الاخر قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي رفض تجديد عقده ما ادى الى اتخاذ قرار استبعاده عن نشاطات الفريق من قبل رئيس النادي ناصر الخليفي، ووضعه امام خيارين اما التمديد لموسم اضافي او البيع في فترة الانتقالات ااصيفية الحالية لمن يدفع أعلى سعر.

هل يخضع ناصر الخليفي لرغبات مبابي؟

ووفقاً للصحيفة، فإن رغبة نيمار في الرحيل جاءت نتيجة لتأثره بموقف مشجعي باريس سام جيرمان الذين تجمهروا أمام منزله في قبيل انتهاء الموسم المنصرم لمطالبته بالرحيل لأنه لم يقدم ما كان منتظراً منه ولتكرر تعرضه للاصابة ما جعله يشعر بعدم الحماية من قبل النادي.

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