نيمار يخضع للفحص الطبي تمهيداً للانتقال إلى الهلال

كشف موقع “ذي أتلتيك” الرياضي أن النجم البرازيلي نيمار خضع لفحص طبي تمهيداً لانتقاله إلى نادي الهلال السعودي.

وأشار الموقع في نقرير له إلى أن نيمار (31 عاماً) سيوقّع عقداً لعامين مع الهلال، بعدما “اتضح” الأسبوع الماضي أنه “ليس في خطط باريس سان جيرمان الموسم المقبل، بقيادة مدربه الجديد لويس إنريكي”.

وكتب دافيد أورنيستن الصحفي في “ذي أتلتيك” تغريدة على “تويتر”: “نيمار يخضع للفحص الطبي للانتقال إلى الهلال. الدولي ابرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً سينتقل من باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين دون خيار التمديد”.

? Neymar undergoing medical as we speak ahead of completing proposed transfer to Al Hilal. 31yo Brazil international forward making permanent move from Paris Saint-Germain on 2yr contract, no option to extend. W/ @AdamCrafton_ @TheAthleticFC #AlHilal #PSG https://t.co/3Da67ZiK9d — David Ornstein (@David_Ornstein) August 14, 2023

كان اللاعب البرازيلي الدولي قد شارك في جميع مباريات باريس سان جيرمان التحضيرية، لكن اتضح الأسبوع الماضي أنه — وكذلك لاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي-ليسا في خطط النادي للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد أكدت الأحد، أن الهلال توصّل إلى اتفاق مع النجم البرازيلي، على عقد لموسمين يحصل خلالهما على نحو 160 مليون يورو.

كما أكد موقع إذاعة “مونتي كارلو” أن اللاعب وافق على الصفقة، مضيفاً أن باريس سان جيرمان أبرم اتفاقاً مع الهلال، في مقابل أكثر من 60 مليون يورو.

وكان نيمار انضم إلى سان جيرمان عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو لكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه.



وغاب قائد منتخب البرازيل عن افتتاح الدوري الفرنسي، السبت، حيث تعادل باريس سان جيرمان على أرضه مع لوريان من دون أهداف في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

ويتزامن خبر إمكانية رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير بإعادة نجمه الآخر كيليان مبابي إلى الفريق الأول اعتبارا من الأحد، بعدما استبعد بسبب أزمة تجديد عقده.