فادي طنّوس by فادي طنّوس

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نيمار: عشت مع ميسي جحيماً في باريس سان جيرمان

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نيمار

كشف نجم كرة القدم البرازيلي نيمار المنتقل حديثاً لصفوف الهلال السعودي، عن مدى لرتياحه للانتقال من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، واصفاً الفترة التي قضاها مع الفريق بأنها كانت كـ”الجحيم”.

وأبدى قائد المنتخب البرازيلي سعادته لانتقال زميله السابق في النادي الباريسي وفي برشلونة الإسباني أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميامي الأميركي.

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وقال نيمار في مقابلة مع صحيفة “أو غلوبو” البرازيلية: كنت سعيدا لميسي بعد تحقيقه لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، وفي ذات الوقت حزين للغاية، لأنه عاش فترة صعبة، ذهب من جحيم باريس سان جيرمان إلى جنة المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف: فاز بكل شيء في السنوات الأخيرة، لكن عاش في جحيم مع باريس سان جيرمان، عشنا الجحيم سويا أنا وهو، شعرنا بالضيق، جئنا إلى النادي الفرنسي من أجل تقديم أفضل ما لدينا، لنكون أبطالا ولمحاولة صنع التاريخ، لذلك عدنا للعب معا في باريس، اتحدنا هناك حتى نتمكن من صنع التاريخ، ولسوء الحظ لم ننجح.

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وأردف نيمار: غادر ميسي باريس بطريقة لم يستحقها، وقد اتهم بطريقة غير عادلة في رأيي، لكن في الوقت نفسه كنت سعيدا جدا بفوزه بكأس العالم، كما قلت كانت كرة القدم عادلة معه هذه المرة، استحق ميسي إنهاء مسيرته بالحصول على المونديال.

وتحدث نجم السامبا عن حلم تحقيق كأس العالم قائلاً: “أتمنى أن أحصل على كأس العالم يوماً ما، وهو أكبر أحلامي، لكن أحياناً لا يحدث ذلك، لدينا رجل في البرازيل يعد مثل أعلى للكثيرين، وهو زيكو، لكنه لم يفز بكأس العالم، وهذا لا يقلل من قيمته ومهاراته، وأنا أرى نفسي بتلك الطريقة”.

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