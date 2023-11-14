نيمار والهلال ينهيان الجدل حول مستقبل العلاقة بينهما

أنهى النجم البرازيلي نيمار وفريقه الهلال السعودي الجدل الحاصل حول مستقبل العلاقة بينهما مع الفريق السعودي بعد انتشار شائعات عن فسخ التعاقد اثر تعرضه لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

ونشر الهلال صورتين للاعب على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) من حفل تقديم اللاعب وأرفقها بعبارة “سيعود أقوى ليكمل القصة”، ليرد الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بالقول في منشور مخاطباً الهلال: “غمرتموني بمشاعركم الصادقة.. أراكم قريباً لنكمل القصة”.

وأصيب نيمار خلال مباراة لمنتخب البرازيل أمام نظيره الأوروغواياني (0-2) في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث خضع بعضها لعملية جراحية لترميم الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي.

ومن المتوقع أن يغيب النجم البرازيلي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر وسط أنباء عن “فسخ عقده” مع الهلال.

ويمتد عقد نيمار البالغ من العمر 31 عاماً مع الهلال حتى صيف العام 2025.

Your sincere emotions overwhelmed me. I will see you soon, to continue the story with @Alhilal_EN — Neymar Jr (@neymarjr) November 13, 2023