نيمار مصاب ولن يشارك بمباريات الهلال لفترة طويلة

صدم مدرب الهلال السعودي خورخي خيسوس، جماهير ناديه مع الإعلان عن معاناة النجم البرازيلي نيمار من إصابة قد تمنعه من التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “نيمار لديه إصابة وسنعمل على تجهيزه، وهو إضافة للفريق ولاعب مبدع أتمنى ان يعود بسرعة”. وتابع: “لا أعلم عن موعد عودة نيمار حتى الآن، ولكننا سنحاول تجهيزه في اسرع وقت للاستفادة من خدماته”. وواصل: “لا أعلم إذا كان الحفل والأجواء قد أثرت على الفريق في مباراة اليوم”. وأكمل: “كنا الأفضل وقدمنا كل شيء في المباراة لنهدي الجماهير الفوز ولكننا افتقدنا للمهاجم الذي يترجم الفرص إلى أهداف”. وأوضح: “سنتحسن هجومياً بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم لنا نيمار، وكذلك ميتروفيتش، يجب علينا أن نجد حلول أكثر في المستقبل”. وبسؤاله عن شائعات الاستغناء عن خدمات البرازيلي ميشايل ديلغادو هذا الصيف، أجاب: “لا أفكر في ذلك”. وأتم: “التعاقد مع ظهير أيسر؟ لا أفكر في ذلك أيضًا”.

وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الهلال والفيحاء أن فريقه قدم مباراة جيدة، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له. وتعثر الهلال بالتعادل أمام الفيحاء بننيجة 1-1 في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين. وأضاف خيسوس “في البداية يجب أن أشكر الجماهير على الأجواء الكبيرة التي قدموها لنا هذه الليلة، كنا نأمل أن نهديهم الفوز، لكننا لم نوفق في ذلك، أتيحت لنا فرص كثيرة لم نتمكن من استغلالها.”

وتابع: “سيطرنا على المباراة وقدمنا كل ما يجب تقدميه داخل الملعب، لكن كنا نفتقد للإنهاء، يجب أن نحاول إيجاد حلول لهذا الأمر في المستقبل، والفيحاء قدم مباراة كبيرة جداً.”