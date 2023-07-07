نيمار متورط في فضيحة جديدة بعد عراك في ملهى ليلي

عاد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ليتصدر عناوين الصحف الرئيسية مجددا بعد عراك في ملهى ليلي، وفق ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وبالكاد بدأت فضيحة خيانته لشريكته برونا بيانكاردي، تتلاشى، حتى وضعته مشادة كلامية مع رجل في ملهى ليلي، ثم شجاره معه، في الواجهة من جديد.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن النجم البرازيلي شوهد في نهاية الأسبوع الماضي، وهو يتشاجر مع رجل في ملهى ليلي في ريو دي جانيرو.

وذكرت وسائل إعلام أن نيمار كان برفقة برونا، عندما بدأت المشاجرة التي تطلبت تدخل رجال أمن النادي لوقفها.

وبحسب”ماركا” فإن أسباب الشجار لا تزال غامضة ووصفت أن نيمار “أضاف فضيحة أخرى إلى اسمه، غير معروف حتى الآن”.

يذكر أن سلطات المدينة حيث يقع قصر نيمار، غرمته بمبلغ 3.3 مليون دولار لبنائه بحيرة في قصره من دون ترخيص بيئي، وذلك وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وفرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا أربع غرامات على “مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب” بحسب ما أشارت أمانة المجلس.

وتابع البيان أن “العقوبات تصل الى أكثر من 16 مليون ريال”، وهو مبلغ حدده مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومتراً من ريو حيث يوجد قصر نجم سان جرمان.

واشترى نيمار العقار في 2016 والذي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع من الأراضي ويضم مهبطا للمروحيات ومنتجعا صحياً وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.

ويتعافى نيمار (31 عاما) حاليا من جراحة في الكاحل الأيمن خضع لها في الدوحة في آذار/مارس، علما أنه ابتعد عن الملاعب منذ شباط/فبراير وتحوم الشكوك حيال مستقبله في صفوف سان جيرمان.