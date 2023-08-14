نيمار في الصدارة.. ما هي أغلى صفقات الانتقالات في عالم كرة القدم؟

أصبح قائد منتخب إنكلترا وهدافها التاريخي هاري كين أحدث المنضمين إلى قائمة اللاعبين الذين بلغت قيمة صفقة انتقالهم إلى ناد اخر 100 مليون يورو (109.44 مليون دولار) واكثر بعد انضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني من توتنهام.

ويتصدر البرازيلي نيمار لائحة الصفقات الأغلى منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو في 2017.

وفيما يلي قائمة نشرتها وكالة “رويترز” بأغلى صفقات انتقالات اللاعبين وذلك وفقاً لما أعلنته الأندية بذاتها أو بحسب التقارير الإعلامية:

البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، عام 2017 مقابل 222 مليون يورو. الفرنسي كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2018 مقابل 180 مليون يورو. البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنكليزي إلى برشلونة عام 2018 مقابل 145 مليون يورو. البرتغالي جواو فيلكس من بنفيكا إلى أتليتيكو مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 126 مليون يورو. البرتغالي إنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي الإنكليزي عام 2023 مقابل 121 مليون يورو. الإنكليزي ديكلان رايس من وست هام يونايتد إلى أرسنال عام 2023 مقابل 121 مليون يورو. الفرنسي أنطوان غريزمان من أتليتيكو مدريد إلى برشلونة عام 2019 مقابل 120 مليون يورو. الإنكليزي جاك غريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي عام 2021 مقابل 117 مليون يورو. البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان إلى تشيلسي عام 2021 مقابل 115 مليون يورو. البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018 مقابل 112 مليون يورو. الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي عام 2016 مقابل 110 مليون يورو. الفرنسي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة عام 2017 مقابل 105 مليون يورو. الإنكليزي جود بلينغهام من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد عام 2023 مقابل 103 مليون يورو. الويلزي غاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد عام 2013 مقابل 100 مليون يورو. البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد عام 2019 مقابل 100 مليون يورو. الإنكليزي هاري كين من توتنهام إلى بايرن ميونيخ عام 2023 مقابل 100 مليون يورو.