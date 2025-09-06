فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسرياضةكرة قدم

نيمار سيرث مليار دولار من ملياردير برازيلي لايعرفه

ملياردير برازيلي ترك ما يملكه كاملاً في وصيته والتي تبلغ قيمتها 846 مليون جنيه إسترليني، لنجم الكرة البرازيلي نيمار

فريق التحرير by فريق التحرير

ذكرت تقارير صحفية أن ملياردير برازيلي ترك ما يملكه كاملاً في وصيته والتي تبلغ قيمتها 846 مليون جنيه إسترليني، لنجم الكرة البرازيلي نيمار. وأكدت تقارير في الصحافة البرازيلية أن الملياردير المجهول ترك ثروته كاملةً لنجم كرة القدم البرازيلي نيمار. وأوُدعت الوصية رسميًا في 12 يونيو/حزيران في بورتو أليغري، البرازيل، بحضور شاهدين. ورغم أن رجل الأعمال الذي ليس لديه أولاد وهو أعزب، لم يلتقِ بنيمار شخصيًا، إلا أنه ورد أنه تعرّف عليه شخصيًا، مُعجبًا بعلاقات نيمار العائلية الوثيقة، وخاصةً علاقته بوالده التي ذكّرته بوالده الراحل. وأصبحت القضية الآن قيد البت من المحاكم البرازيلية، التي ستحدد ما إذا كان من الممكن قانونيًا تسمية نيمار الوريث الوحيد. قد تواجه الوصية والميراث تحديات قانونية نظرًا لقوانين الميراث البرازيلية التي تحمي الورثة الإلزاميين، كما أن الانتقال النهائي يخضع للضرائب والنزاعات القانونية المحتملة. لم يُعلّق نيمار علنًا على التقارير حتى الآن.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...