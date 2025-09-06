نيمار سيرث مليار دولار من ملياردير برازيلي لايعرفه

ذكرت تقارير صحفية أن ملياردير برازيلي ترك ما يملكه كاملاً في وصيته والتي تبلغ قيمتها 846 مليون جنيه إسترليني، لنجم الكرة البرازيلي نيمار. وأكدت تقارير في الصحافة البرازيلية أن الملياردير المجهول ترك ثروته كاملةً لنجم كرة القدم البرازيلي نيمار. وأوُدعت الوصية رسميًا في 12 يونيو/حزيران في بورتو أليغري، البرازيل، بحضور شاهدين. ورغم أن رجل الأعمال الذي ليس لديه أولاد وهو أعزب، لم يلتقِ بنيمار شخصيًا، إلا أنه ورد أنه تعرّف عليه شخصيًا، مُعجبًا بعلاقات نيمار العائلية الوثيقة، وخاصةً علاقته بوالده التي ذكّرته بوالده الراحل. وأصبحت القضية الآن قيد البت من المحاكم البرازيلية، التي ستحدد ما إذا كان من الممكن قانونيًا تسمية نيمار الوريث الوحيد. قد تواجه الوصية والميراث تحديات قانونية نظرًا لقوانين الميراث البرازيلية التي تحمي الورثة الإلزاميين، كما أن الانتقال النهائي يخضع للضرائب والنزاعات القانونية المحتملة. لم يُعلّق نيمار علنًا على التقارير حتى الآن.

