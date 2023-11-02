نيمار سيخضع لعملية جراحية في البرازيل

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم أن نجمه البرازيلي نيمار سيخضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي اليوم الخميس في بلاده.

وقال الهلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: يخضع محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي “نيمار جونيور” لعملية الرباط الصليبي”.

وأضاف: “العملية صباح الخميس في مستشفى “ماتردي” بالبرازيل، تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في ⁧‫الهلال”.

ولم يكشف الهلال عن الفترة التي سيغيبها نجمه البرازيلي عن الملاعب للتعافي.

? يخضع محترف فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي “نيمار جونيور” لعملية الرباط الصليبي صباح الخميس في مستشفى “ماتردي” بالبرازيل، تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي “رودريغو لاسمار”، و”خوان دوكي” مدير الإدارة الطبية في #الهلال

تعود أقوى @neymarjr ? pic.twitter.com/BzYJuoBr0V — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 1, 2023

كيف أصيب نيمار؟

تعرّض اللاعب لإصابة قوية خلال خسارة البرازيل 2-0 أمام أوروغواي، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، وتم استبداله على الفور، ليغادر الملعب باكياً بسبب قوة الإصابة التي لم يتعرض لها من قبل على مدار مسيرته المليئة بالإصابات سواء رفقة برشلونة أو باريس سان جيرمان.