البرازيلي “نيمار” يظهر بالثوب والشماغ خلال احتفالات السعودية

ظهر النجم البرازيلي الهلالي “نيمار”، وهو يرتدي الثوب والشماع السعودي، خلال احتفالات نادي الهلال السعودي باليوم الوطني ال “93”، مؤدي العرضة السعودية مع زملائه.

واحتفل محترف الهلال، مع زملائه في الفريق، باليوم الوطني السعودي 93، عبر ارتداء الزي السعودي، ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة “إكس”، فيديو للنجم البرازيلي مرتديا “الثوب والشماع”، ويقوله فيه: “البرازيليون والمملكة العربية السعودية”.

وأدى نجم الهلال رقصة “العرضة” السعودية الشعبية، رفقة زملائه احتفالا باليوم الوطني السعودي، كما ظهر مدرب نادي الهلال خيسوس، يشارك لاعبيه في احتفالهم وهو أيضا يرتدي الثوب والشماغ.

وحضر نيمار مع زملائه لاعبي الهلال وعلى رأسهم كوليبالي وسافيتش ومالكوم وميشايل إلى مقر النادي اليوم السبت مرتدين الزي السعودي، بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني.