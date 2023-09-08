فادي طنّوس by فادي طنّوس

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نيمار: الدوري السعودي أقوى من نظيره الفرنسي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نيمار

واصل النجوم العالميون اشادتهم بالدوري السعودي لكرة القدم، فبعد تصريح الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بأن الدوري السعودي أقوى من بطولتي البرتغال والولايات المتحدة، خرج النجم البرازيلي الأول نيمار بتصريح مماثل رأى فيه أن “بطولة روشن” أقوى من الدوري الفرنسي.

وقال نيمار مهاجم نادي الهلال إن الدوري السعودي بات أكثر قوة من الدوري الفرنسي، مذكراً الجميع بتجربته في الأخير عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017.

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وأوضح نيمار خلال مؤتمر صحافي لدى سؤاله عن الدوري السعودي: “أؤكد لك أن كرة القدم هي نفسها، الكرة هي نفسها ويسجلون الأهداف، وبالنظر إلى الأسماء فإن الدوري السعودي بات أقوى من الدوري الفرنسي. التدريبات هناك شديدة ونتعطش أنا وزملائي للفوز هناك بشكل كبير والتتويج مع الهلال”.

وأضاف: “الجميع اعتقد أن الدوري السعودي ضعيف، والأمر نفسه حدث معي عندما انتقلت إلى الدوري الفرنسي، حينها ظن الناس الأمر نفسه لكني لم أضرب في حياتي من قبل المدافعين أكثر من هناك”.

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وتابع: “اللاعبون في السعودية يعلمون مدى صعوبة اللعب في الدوري، وأنا متأكد أنه لن يكون أمرا سهلا الفوز بالمسابقة، لأن الفرق عززت صفوفها بلاعبين جدد، وستكون بطولة ممتعة وشيقة جدا”.

وتلعب البرازيل أمام بوليفيا في بارا البرازيلية يوم السبت قبل أن تواجه بيرو يوم الأربعاء ضمن تصفيات كأس العالم لمنتخبات أميركا الجنوبية.

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