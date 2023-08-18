نيمار: لم أناقش الحياة في السعودية مع أحد

قال نجم الهلال الجديد، اللاعب البرازيلي نيمار، إنه سعيد جدًا ومتحمس للعب في دوري روشن، مؤكدًا أنه تحد جديد في مسيرته الكروية، وجاهز لكتابة التاريخ.

وينتظر “نيمار” وجماهيره الهلالية، مساء السبت حفل تقديمه في مباراة تجمع ناديه الجديد بنادي الفيحاء بأول مباراة له بالدوري السعودي.

وكشف نيمار في حوار مع الحساب الرسمي للهلال عبر منصة إكس “تويتر سابقًا” أنه متحمس جدًا وسعيد جدًا للانضمام إلى دوري جديد لأنها تجربة جديدة لكتابة التاريخ.

وأوضح “نيمار” أن التحديات تدفعه للأمام وتعزز ثقته بنفسه، وقد يكون سببا في مساعدة الدوري أن يكون أكبر وأكبر، وبالتأكيد سيكون الدوري تنافسيا للغاية خاصة بعد التعاقدات التي جرت في سوق الانتقالات الصيفية، متوقعا أن يحظى بموسم مميز يحقق جميع الأهداف، كما نشر موقع “أخبار24”.

واستكمل أن التنافسية أمر مهم ولهذا السبب انضم إلى الدوري السعودي للمحترفين، وبالطبع، إنه تغير كبير جدا لكنه تحد مغاير بالنسبة له، مضيفا أنه يؤمن أن كريستيانو رونالدو كان الرائد في ذلك التطور، ووصفه الجميع حينها بالمجنون وأشياء من هذا القبيل، ولكن اليوم الجميع يرى أن الدوري ينمو أكثر فأكثر.

وأكد النجم البرازيلي أنه يتمنى الفوز بالمزيد والمزيد من الألقاب، وتحقيق طموح النادي، وأنه متحمس للتواجد مع الفريق، ويعتقد أنه من المهم أن يملك الفريق الجودة لأنها تساعد في العديد من القرارات التي يتخذها اللاعبون في مسيراتهم، وهو ما كان بالنسبة له.

وتابع حديثه بأنه متحمس لكتابة فصل جديد في مسيرته ومتابعة جميع الأهداف مع النادي ومساعدة زملائه في الفريق، وأشار إلى أنه مؤمن أنه عندما يرتبط الأمر بكرة القدم فهناك شغف مشابه لذلك الذى تمتلكه جماهير الهلال، ويمكنهم توقع بذل كل الجهد مني داخل الملعب، وبذل قصارى جهدي من أجل النادي، وهذا ما سأكون عليه في الميدان.

وتعليقًا على تواجد العديد من النجوم في دوري روشن، قال نيمار إنه لأمر رائع أن يواجه العديد من اللاعبين على أعلى مستوى في الفرق الأخرى، لأن الأمر يلامس مشاعره ويحمسه للعب بأفضل شكل ممكن وهو أمر متوقع، وعندما تواجه رونالدو وبنزيما وفيرمينو فإن الإثارة تكون في ذروتها، ولذلك هو سعيد بالانضمام لهذا الدوري، ومواجهتهم ستكون أمرًا رائعا ومميزا.

وبسؤاله عن تصوراته حول الحياة في المملكة، قال النجم البرازيلي: “لا، لم أناقش الحياة في السعودية مع أى أحد، ليس مع الذين يعيشون هنا أو حتى الحديث عن الدوري”. مشيرا إلى أنه أجرى محادثة سريعة مع أليكس تيليس ومالكوم وميشائيل، لكنه لم يتطرق إلى شيء يخص البلد أو عن المدينة أو الدوري نفسه.

وأضاف أنه بالتاكيد سيشاهد العديد من البرازيليين الدوري السعودي، من أجل تشجيع الهلال.