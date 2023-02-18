نيزك ينفجر فوق سماء تكساس مسبباً الهلع

كشف مسؤولون أمس إن الإنفجار الذي وقع يوم الأربعاء فوق سماء جنوب تكساس كان بسبب انفجار نيزك، مما أدى إلى إزالة الارتباك بشأن الانفجار المفاجئ الذي حير السكان القلقين.

وقال إيدي غويرا مسؤول الشرطة (الشريف) في مقاطعة هيدالغو في مؤتمر صحفي يوم الخميس “نعتقد أننا حللنا لغز الانفجار القوي”.

وقد أفاد العديد من السكان أنهم سمعوا دوي انفجار أرضي في وادي ريو غراندي السفلي بالقرب من مدينة ميشين بعد ظهر الأربعاء، حسبما قال مسؤولون.

وقال رئيس شرطة البعثة، سيزار توريس، إن السلطات تعتقد أن نيزكًا سقط في حوالي الساعة 5:28 مساءً، مما تسبب في “انفجار كبير أو دوي داخل المدينة”.

وقال غويرا، نقلا عن تقرير تلقاه من مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي”، إن طيارين يحلقان بالقرب من هيوستن أفادا برؤية نيزك واضح.

There's been reports of a possible meteorite this evening west of McAllen. One of the satellite tools we use is the Geostationary Lightning Mapper & it measures lightning as observed from space. GLM detected a signal at 523 PM with no storms around. No official confirmation yet. pic.twitter.com/1NKRZTZU9C — NWS Brownsville (@NWSBrownsville) February 16, 2023

وفي حين أن ضربات النيزك ليست غير معتادة ، أراد غويرا طمأنة الأشخاص الذين شعروا بالقلق بعد إسقاط عدة أجسام فوق المجال الجوي الأمريكي في الأيام الأخيرة.

وقال غويرا “من الواضح مع اقتراب كل هذه الحوادث ، يمكنك أن تتخيل ما كانت مخاوف جمهورنا ومخاوف مواطنينا”.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في براونزفيل، تكساس، إن نظام الأقمار الصناعية المصمم لقياس ضربات الصواعق اكتشف النيزك الظاهر. لم تكن هناك عواصف في المنطقة في ذلك الوقت.