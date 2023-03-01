اختارت نيريسا لو، مؤسسة علامة «لايت أورغانيكس»، التحول نحو المنتجات العضوية قبل سنوات بناءً على قرار شخصي، «لطالما عانيت حب الشباب بشكل سيء، واضطررت إلى استخدام أوراتين وحقن وجهي بالمنشطات كل شهر. لم تتحسن بشرتي إلا بعد أن قمت بتبديل المنتجات التي استخدمها إلى أخرى عضوية، وبعد أن رأيت كيف استفدت بشكل ملحوظ منها، أردت البحث عن ماكياج عضوي أيضاً، ولكن لم أجد أي علامة تجارية تقدم ما أبحث عنه. وهذا هو السبب الذي دفعني لبدأ مشروعي الخاص».

في البداية، بالطبع كان لدي الكثير من المخاوف خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار الخلفية المالية التي أنتمي، كما لم يكن لدي من يرشدني في هذه الصناعة ولم أكن أعرف أي شخص خطا هذه الخطوة لأقتدي به لذلك لم يكن لدي أي مرجع لأتعلم منه. ومع ذلك، فقد مضت للتو في كل مسار أضاء لي، واستمعت إلى حدسي في عملية صنع القرار، وقد جلبني كل ذلك في النهاية إلى هنا اليوم. أخبرني أحدهم ذات مرة، «إذا لم يكن ما تفعله كبيرًا بما يكفي لإخافتك، فلا يستحق القيام به». أعتقد أنني أرى الكثير من الحقيقة في ذلك لأنه مع الأهداف الكبيرة تأتي مسؤوليات ومخاطر كبيرة.

كان التحدي الأصعب خلال كوفيد 19 عندما أطلقنا للتو في 27 متجرًا للبيع بالتجزئة قبل الإغلاق مباشرة في عام 2020. كان الأمر صعبًا للغاية وكان من الصعب رؤية أي ضوء في هذا النفق اللامتناهي. لكننا كنا محظوظين للغاية لأننا حصلنا على دعم من كل من فريق العمل والمستثمرين، ويجب أن أقول إن خوفي الأكبر هو خيبة أمل الأشخاص الذين دعمونا طوال هذه السنوات.

إلى أين ترين علامتك التجارية تتجه في السنوات 5 المقبلة وما هي خططك الحالية للعام المقبل؟

ما زلنا نسير بحذر في الوقت الحالي، ونركز على بناء قاعدة متينة تمكننا من التوسع العالمي مستقبلاً نظرًا لأن الاقتصاد لم يتعافى تمامًا مما كان يحدث على مستوى العالم، ومع ذلك، لدينا عمليات إطلاق للمنتجات لتعزيز خطوط إنتاجنا ونركز بشدة على بناء وجود علامتنا التجارية عبر الإنترنت والمتاجر. لقد شهدنا استيعابًا قويًا منذ بدء عام 2023 و300٪ في المبيعات على مدار العام الماضي، لذلك نحن بالتأكيد نبني هذا الزخم لتحقيق قفزة نوعية. تهدف علامتنا إلى أن تكون خط المكياج العضوي الرائد على مستوى العالم، ونرى بالتأكيد العلامة التجارية موجودة في جميع أسواقنا الرئيسية المستهدفة خلال السنوات القليلة المقبلة. نحن بالفعل نجري محادثات شراكة مع لاعبين رئيسيين في أسواق أخرى مثل الصين ونتوقع حدوث اختراق في المستقبل القريب جدًا.

يذكر أن نيريسا لو قامت بإطلاق لايت أورغانيكس رسميًا في مارس 2019، وهي علامة تجارية تقدّم مكياج عضوي مميز وحائز على جوائز، تتيح لك المجموعة الواسعة من المكياج طويل الأمد ذي الألوان القوية من خلال استخدام منتجات عالية الجودة مصنوعة بنسبة عالية من المكونات العضوية المعتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية، ولا تحتوي على أي جسيمات نانوية أو مواد كيميائية ضارة، كما أنها نباتية ولا يتم اختبارها على أي نوع من الكائنات.

من خلال الدعوة إلى استخدام المكياج العضوي والطبيعي، تقوم لايت بتقوية علاقتنا مع الأرض… اليوم يمكنك أن تتمتعي بالصحة والجمال والعناية بكوكبنا الرائع في نفس الوقت!