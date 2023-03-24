نيجيريا تحتجز مبالغ كبيرة لطيران الإمارات

قالت شركة “طيران الإمارات” اليوم الجمعة إنَّ إيرادات “كبيرة” من بيع التذاكر محتجزة في نيجيريا، وإنَّها لم تحرز سوى تقدم بطيء في تحويل الأموال المحتجزة من أكبر اقتصاد في أفريقيا، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا للصحفيين إنَّ شركة “طيران الإمارات” تلقت معظم أموالها من نيجيريا، وهناك حوالي 35 مليون دولار ما يزال يتعين تحويلها.

قالت المتحدثة باسم “طيران الإمارات” رولا تادرس عبر البريد الإلكتروني إنَّ حوالي 50% من المبالغ التي تمت الموافقة على تحويلها قد فات موعد إعادتها، وإنَّ العملية “ما تزال محفوفة بالتأخيرات المستمرة”.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا” الأسبوع الماضي، إن نيجيريا تحجب 743 مليون دولار من الإيرادات التي حققتها شركات الطيران الدولية العاملة في البلاد، وهو أعلى مبلغ مستحق على أي دولة.