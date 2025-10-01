نيبل وأي بي إم تقدمان حلول صناعية بالذكاء الاصطناعي للقطاعات الحيوية

أعلنت أي بي إم IBM وشركة نيبل nybl عن تعاون استراتيجي لتقديم حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والمرافق والعمليات الصناعية. يقوم التعاون على دمج منصة نيبل n.vision مع منصة واتسون إكس من أي بي إم مع حلول ماكسيمو لتوفير فحص بصري ذكي لكشف أعطال المعدات وأتمتة عمليات الجودة. ويركز التعاون على تعزيز الكفاءة والمرونة التشغيلية مع ضمان الحوكمة والامتثال عبر أداة حوكمة (watsonx.governance). ويمثل هذا التحالف تطورًا في نشر الابتكار التكنولوجي من الشرق الأوسط إلى العالم، مدعومًا برؤية أخلاقية واضحة. يعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً وتحقيق قيمة ملموسة في قطاعات البنية التحتية. وتقوم منصة ‘م فجن “n.vision” بتحليل كميات هائلة من البيانات المرئية، ويشمل ذلك صوراً تم التقاطها بالمُسيرات (الدرونز) وكاميرات المراقبة، لتتبع الأخطاء، والتنبؤ بأعطال المعدات، وتقديم توصيات استباقية تساعد لتجنب التوقف الطارئ. ومن خلال أتمتة عمليات فحص الجودة واكتشاف العيوب، يعمل هذا النهج المشترك على تبسيط سير العمل مع الحفاظ على أعلى المعايير التشغيلية. تجمع المنصة بين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاضعة لملكية نيبل الفكرية، مع محرك قوي لمعالجة بيانات، وواجهة استخدام بديهية. ومن خلال الدمج بين القدرات العميقة للذكاء الاصطناعي وسهولة الاستخدام، تُمكّن هذه المنصة المؤسسات من تحقيق أقصى جاهزية للأصول، وزيادة موثوقيتها، وتحسينات يسهل قياسها في الكفاءة والسلامة.

وفي تعليق له، صرح زيدون عربد، نائب رئيس منظومة شركاء IBM لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن في IBM نؤمن بأن مستقبل الصناعة سيكون مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وقد صُممت منصّة “watsonx” لمساعدة عملائنا على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي الموثوق ضمن أعمالهم. ومن خلال دمج الابتكار المتخصص الذي تقدمه نيبل مع قدرات IBM في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بما في ذلك منصتي “Maximo”و”watsonx”، نتيح لعملائنا الارتقاء بعملياتهم واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في أسرع وقت”. ومن جانبه علق نور النحّاس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لنيبل، وعضو المجلس الاستشاري لمبادرة دبي الذكية لمبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: “نعمل في نيبل على تطوير حلول ذكاء اصطناعي تستند إلى العلم وقائمة على الالتزام الراسخ بالأثر الأخلاقي. وتتمثل رسالتنا في طرح حلول لمجموعة من أكثر التحديات التي تواجه البشرية في قطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة، والرعاية الصحية. ويعزز هذا التعاون مع IBM قدرتنا على توسيع نطاق تأثيرنا عالمياً، حيث يجمع بين الابتكار المتخصص في مجالاتنا مع منصات IBM المؤسسية المتقدمة لتوفير قيمة حقيقية وملموسة في القطاعات الأكثر حاجة إليها.” ويأتي هذا التعاون تجسيداً لرؤية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الواقعية، يُقدّم هذا التعاون تكنولوجيا ذكاء اصطناعي متقدمة ومصممة خصيصاً لقطاعات تخدم الإنسان. كما يتيح لـشركة IBM دمج حلول نيبل المتطورة ضمن محفظتها العالمية، وفي الوقت نفسه يدعم رؤية نيبل في تصدير الابتكار المحلي من الشرق الأوسط إلى العالم، ما يعزز دور المنطقة في صياغة مستقبل التكنولوجيا.