نوير يعاود تدريباته داخل الملعب

ذكرت تقارير صحافية أن مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ، شارك في تدريبات داخل الملعب للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في الساق العام الماضي.

وتعرض نوير قائد بايرن ومنتخب ألمانيا لكسر في الساق في كانون الأول/ديسمبر الماضي عقب نهاية بطولة كاس العالم – قطر 2022، أثناء قيامه بالتزلج.

وفي الأسبوع الماضي، ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي لبايرن ميونخ أن البرنامج التأهيلي للحارس يسير وفق الخطة المرسومة، بهدف تجهيزه لفترة الإعداد التي تسبق الموسم الجديد.

ونقلت صحيفة “بيلد” يوم الثلاثاء عن نوير قوله إن: عملية التأهيل تسير بشكل جيد للغاية ومرض، كما أن الأشعة التي خضعت لها مؤخرا جاءت جيدة، استمتع بالمضي قدما يوما بعد يوم ، نحن جميعا نشعر بالتفاؤل.

ويتطلع نوير لكي يعود إلى مركز الحارس الأساسي لفريق بايرن ميونيخ مجددا لدى اكتمال شفائه، بعدما تعاقد النادي البافاري مع الحارس السويسري يان سومر من صفوف نادي بوروسيا مونشنغلادباخ مطلع العام الجاري، بعقد يمتد حتى عام 2024، ليعوض غياب الحارس العملاق، لكنه تعرض لانتقادات مؤخرا بسبب تراجع مستواه.