نون تنجز استحواذها على نمشي

أعلن موقع “نون” للتجارة الإلكترونية (noon.com)، عن اتمام استحواذه الكامل على منصة الموضة والأزياء “نمشي“، فيما ستظل شركة منفصلة، مع إمكانية الاعتماد على شبكة “نون” اللوجستية لتنفيذ عمليات التوصيل مع الاستعانة بخبراء التجارة الإلكترونية بالأقسام الداخلية.

وقال هشام زرقا، مدير التكنولوجيا في “نون” والشريك المؤسس في “نمشي”: “مع هذا التوسع، يمثل هذا الاستحواذ مكانة خاصة للكثيرين منا بسبب حبنا لنمشي. نحن ندرك أن أمام كلاً من نون ونمشي طريق طويل، لكن هذا يعني أن الفرصة أمامنا لا تزال هائلة. نحن ممتنون لنستيقظ كل يوم للعمل على تحديات مثيرة للاهتمام مع فريق رائع في سوق ديناميكي ، ونأمل أن نستفيد إلى أقصى حد من هذه الفرصة لخلق الفرص للآخرين”.

وأضاف: “سيمكّن هذا الاندماج القيام باستثمارات هائلة وطويلة الأجل لنمشي.. وفي الأشهر والسنوات القادمة، يمكن لعملائنا وشركائنا توقع تشكيلة أفضل من المنتجات وأسعار وخدمة أفضل مع ضخ هذه الاستثمارات”.

وأشار بيان صادر عن “نون” إلى أن نمشي ستظل شركة منفصلة، مع إمكانية الاعتماد على شبكة نون اللوجستية الضخمة لتنفيذ عمليات التوصيل والاستفادة منها مع الاستعانة بخبراء التجارة الإلكترونية بالأقسام الداخلية.

وقال دروف بول، المستشار العام للمجموعة في نون: “يمثل هذا الاستحواذ فرصة عظيمة لكل من نون ونمشي.. وهو يتيح لنا الوصول إلى فئات جديدة من العملاء مع تقديم منتجات فريدة لهم من علامة تجارية مذهلة مع خدمة عالمية المستوى، مدعومة من نون”.

ويتماشى الاستحواذ على نمشي مع استراتيجية نون لتصبح المنصة الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وفي التوسع في بيئة رقمية من المنتجات والخدمات تهدف إلى خدمة ودعم عملاء المنطقة. من خلال الاستحواذ على نمشي، ستتمكن نون من المساهمة في النمو المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وبالتالي تعزيز دعم الاقتصاد الرقمي المحلي وظهور العلامات التجارية والمواهب المحلية.

من خلال الاستحواذ على “نمشي”، ستتمكن “نون” من المساهمة في النمو المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وبالتالي تعزيز دعم الاقتصاد الرقمي المحلي وظهور العلامات التجارية والمواهب المحلية.