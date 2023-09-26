نونوري تطلق أغنيتها الأولى دومينوز بالتعاون مع ألي فاربن

ما بدا منذ سنوات كفكرة خيالية في ميونيخ، أصبح منذ فترة طويلة قصة نجاح عالمية لا مثيل لها: “شخصية رقمية ذات روح إنسانية”، ظهرت شخصية “نونوري” Noonoouri علناً لأول مرة في عام 2018 في أسبوع الموضة في نيويورك. وقد جذبت انتباه الناس على الفور، وكانت بداية مسيرة مهنية دولية ممتازة.

وباتت “نونوري” اليوم أول “شخصية رقمية” تتمتع بتمثيل عالمي من قبل وكالة IMG Models، أكبر وكالة عرض أزياء في العالم، إلى جانب عارضات الأزياء مثل بيلا حديد وجيجي حديد وبريشيس لي. وظهرت على أغلفة مجلات “فوغ” VOGUE، و”كوزموبوليتان”Cosmopolitan، و”غلامور” GLAMOUR، وغيرها من المجلات المرموقة، وعملت كعارضة أزياء لعلامات تجارية مثل “ديور” Dior، و”فيرساتشي”Versace، و”لاكوست” Lacoste.

وتحولت “نونوري” إلى أيقونة حقيقية مع أكثر من 400 ألف متابع على إنستغرام، منهم عدد كبير من المشاهير، ومنهم أنيتا، ناعومي كامبل، أليساندرا أمبروسيو، لويس هاميلتون، دوناتيلا فيرساتشي، هايدي كلوم، وغيرهم الكثير.

وبقدر ما تحب “نونوري” عالم الموضة، إلا أنه لا يمثل إلا جانباً واحداً من جوانب حياتها وعملها متعدد الأوجه. وباستخدام منصتها، تفهم نفسها على أنها “صوت الذين لا صوت لهم” ومواطنة عالمية. وتشمل مشاركاتها الاجتماعية كناشطة رقمية التعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وحملات من أجل الاستدامة ورعاية الحيوان، واتخاذ مواقف ضد التمييز والعنصرية.

كما مثلت الموسيقى شغفاً كبيراً في مسيرة “نونوري”، ولعبت دوراً كبيراً في حياتها منذ البداية. وتقول نونوري : “الموسيقى تضبط مزاجي وتغذي رؤاي وأفكاري لإحيائها كقوة دافعة بداخلي”.

لذلك كانت مسألة وقت فقط حتى تتخذ نونوري الخطوة لتصبح موسيقية، وتحمل رسالتها إلى العالم باعتبارها “صوت الذين لا صوت لهم” بالمعنى الحقيقي للكلمة. وأصدرت نونوري أغنيتها المنفردة الأولى “دومينوز” (Dominoes) في 1 أيلول / سبتمبر 2023، بالتعاون مع منسق الأغاني والمنتج الألماني الشهير ألي فاربن Alle Farben أي “كل الألوان” باللغة الألمانية.

وتم إصدار “Dominoes” في 1 سبتمبر 2023 بواسطة “فايف ميوزيك”، وهي شركة التسجيلات المشتركة الجديدة من وارنر ميوزيك” لأوروبا الوسطى” Warner Music Central Europe والعلامة التجارية الفاخرة المرموقة في عالم الضيافة “فايف للفنادق والمنتجعات”، FIVE Hotels and Resorts.

والتقى الاثنان في دبي في نهاية هذا العام. بعد أول لقاء بينهما، قررا على الفور تبادل الأفكار معاً في معسكر “فايف ميوزيك” لكتابة الأغاني.

وقالت نونوري عن لقائها الأول والتعاون الموسيقي مع ألي فاربن : ““في خضم سراب دبي الذي لا ينام، انجرفت في دوامة وسائل التواصل الاجتماعي. كانت لدي الرغبة في التواصل مع منسق أغان. هؤلاء هم أرباب الرقص. هم من يعطون الحركة لجماهير الناس عبر الصورة والصوت. ومن يجب أن يظهر في موجز الوسائط الخاص بي أكثر من من منسق الأغاني الكبير آلي فاربن. وبمحض الصدفة، كان في دبي أيضاً. فأرسلت إليه رسالة مباشرة. وجاء رده بضرورة اللقاء. وتدفقت كلماتنا مثل الماء الصافي. تم الاتصال والإلهام. دعونا نعمل على بعض الموسيقى معاً. اقترح علينا الانضمام إلى معسكر “فايف ميوزيك” لكتابة الأغاني، والذي كان يقام في فندق “فايف النخلة جميرا” في ذلك الوقت. هكذا فعلنا. وكما أن كل فعل يثير رد فعل، ولدت أغنيتنا الدومينوز، وجسدت صداقتنا”.

كل شيء مرتبط بكل شيء، وبالتالي يمكننا جميعاً أن نحدث فرقاً بأفعالنا وأفعالنا، للأفضل أو للأسوأ – وهذا هو ما تدور حوله لعبة “الدومينو”. نونوري وآلي فاربن يشجعاننا على تغيير الأشياء نحو الأفضل. لأنه حتى ما قد يبدو وكأنه خطوة صغيرة يمكن أن يكون بداية لشيء كبير، لأنه قد يؤدي إلى تأثير الدومينو: “مجرد دفعة صغيرة تكفي لبدء سلسلة من ردود الفعل (…) مثل الدومينو”، كما تقول كلمات الأغنية، معززة بإنتاج ألي فاربن الرائع. نحن نعيش في عالم مترابط. وأصبح كل فرد وكل نوع أكثر ترابطاً من أي وقت مضى. ومن خلال أغنيتها الأولى، تواصل نونوري ما كانت تمارسه منذ سنوات، وحققت نجاحاً منقطع النظير كعارضة أزياء وناشطة: فهي تبني جسراً بين العالم الرقمي والعالم التناظري.

وقال ألوكي باترا، الرئيس التنفيذي لـ “فايف للضيافة” :”يسعدنا أن نعلن عن الإصدار الأول لـ FIVE Music، “Dominoes” مع نونوري الرائعة والموهوبة الفائقة ألي فاربن، حيث يشير هذا إلى استمرار مثير لرحلة فايف ميوزيك من كتابة الأغاني في استوديوهات فايف ميوزيك إلى الإصدارات الجديدة والأصلية. الآن، أصبح “Vibe at FIVE” في متناول جمهورنا العالمي من محبي الموسيقى الذين نهدف إلى التقاط قلوبهم وعقولهم بينما نتطلع إلى جلب أحداث فايف الترفيهية الغامرة وإصداراتها وتذوقها إلى صدارة المشهد الموسيقي العالمي”.

لمشاهدة الفيديو الرجاء النقر على الرابط هنا: https://www.youtube.com/watch?v=oNQniZaQ7MY

للإستماع إلى أغنية “الدومينو”، الرجاء النقر على الرابط التالي: https://open.spotify.com/playlist/5qtpchohPd7XFvmmgz8RLY?si=e2463068dd1e4467