سامر باطر by سامر باطر

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نوكيا تكشف عن جي 22، بـ أندرويد ويدوم 5 سنوات لكن بتحديثات حماية لـ 3 سنوات فقط

أطلقت نوكيا أولى رشاقاتها التسويقية بهاتف ذكي (G22) بنظام أندرويد من الفئة الابتدائية يدوم 5 سنوات لكن تحديثات نظامه الأمنية لا تتجاوز 3 سنوات، ويتميز بقابلية التصليح من قبل مستخدم من خلال أدلة مدعمة بالصور لطريقة إصلاحه وذلك بالتعاون من شركة أي فيكسيت iFixit التي تشتهر بمساعدة المستهلك على إصلاح أجهزة المستهلك من إلكترونيات وهواتف جوالة.

هاتف ذكي (G22) بنظام أندرويد من الفئة الابتدائية يدوم 5 سنوات لكن تحديثات نظامه الأمنية لا تتجاوز 3 سنوات، ويتميز بقابلية التصليح من قبل مستخدم من خلال أدلة مدعمة بالصور

سامر باطر by سامر باطر

استبقت نوكيا افتتاح المعرض العالمي للاتصالات MWC فى برشلونة الذي يفتتح غدا وأطلقت أولى رشاقاتها التسويقية بهاتف ذكي (G22) بنظام أندرويد من الفئة الابتدائية يدوم 5 سنوات لكن تحديثات نظامه الأمنية لا تتجاوز 3 سنوات، ويتميز هاتف نوكيا جي 22 بقابلية التصليح من قبل مستخدم من خلال أدلة مدعمة بالصور لطريقة إصلاحه وذلك بالتعاون من شركة أي فيكسيت iFixit التي تشتهر بمساعدة المستهلك بنشر أدلة إصلاح أجهزة المستهلك من إلكترونيات وهواتف جوالة.

يتميز Nokia G22 بتصميم داخلي وخلفي قابل للفك بسهولة لاستبدال المكونات وتبديلها بما في ذلك البطارية والشاشة ومنفذ الشحن. ستوفر شركة إتش إم دي غلوبال HMD Global المصنعة لهواتف Nokia أدلة تصليح”إصلاح سريع” وقطع غيار أصلية متاحة لمدة خمس سنوات عبر الشركة المتخصصة iFixit ، بالإضافة إلى خيارات الإصلاح الاحترافية ذات الأسعار المعقولة.

تم تصنيع الهاتف G22 جزئيًا من البلاستيك المعاد تدويره ويضم شاشة 6.53 بوصة وبطارية كبيرة السعة وكاميرا 50 ميجابكسل وماسح ضوئي لبصمات الأصابع. يعمل بنظام Android 12 وسيتم دعمه لمدة ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية وترقيتين رئيسيتين لإصدار Android.

ستوفر الشركة قطع غيار أصلية متاحة لمدة خمس سنوات عبر المتخصصين iFixit ، بالإضافة إلى خيارات الإصلاح الاحترافية ذات الأسعار المعقولة.

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تعد مواصفات الهاتف الذي سيطرح يوم  مارس القادم، لائقة بمستوى معقول، فالكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل والأمامية 8 ميجابكسل ويأتي بمنفذ USB سي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...