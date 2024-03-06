نوثينغ تُطلق هاتفها الذكي في السعودية

أعلنت نوثينغ Nothing عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Phone (2a)، في مؤتمر ليب 2024 الحدث التقني الأكثر حضوراً في العالم، والذي عقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وتم إطلاق الهاتف الجديد لتوفير تجربة الهاتف الذكي اليومية المثالية وتلبية احتياجات المستخدم الأساسية عبر تكريس خبرات نوثينغ وتميزها في التصميم والحرفية.

تقول الشركة إن الهاتف الجديد يعد مثالياً للأشخاص الذين يحبون استكشاف الابتكارات والتصاميم الحديثة ويعرفون ما يريدون (وما لا يريدون) من هواتفهم الذكية. ويتضمن معالجاً فريداً وقوياً وكاميرا خلفية مزدوجة واستثنائية بدقة 50 ميجابكسل وشاشة AMOLED مرنة فائقة السطوع ونظام تشغيل سهل الاستخدام يوفر تجربة سريعة وسلسة مع كل تفاعل.

الأداء

صُمم معالج Dimensity 7200 Pro الخاص بهاتف Phone (2a) حصرياً بالتعاون مع MediaTek لتقديم أفضل أداء مع كفاءة مثالية في استهلاك الطاقة.

وتم تزويد Phone (2a) بأحدث تقنيات المعالجة TSMC مقاس 4 نانومتر ليعمل بسهولة على تنفيذ أي مهمة بكفاءة لا مثيل لها في استهلاك الطاقة والسرعة. كما يمتلك ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 20 جيجابايت قابلة للتوسع عبر تقنية RAM Booster، وشريحة ذات 8 نوى تصل سرعتها إلى 2.8 جيجاهرتز لضمان أداء المهام المتعددة بسرعة استجابة ممتازة طوال اليوم. وينتج عن ذلك أداء أقوى بنسبة 13% وأكثر كفاءة بنسبة 16% مقارنةً بهاتف Phone (1).

قدّمت Nothing وMediaTek بالتعاون معاً تحسينات مثل Smart Clean (أكثر من 200% سرعة قراءة/كتابة UFS خلال فترات الاستخدام المطول) وAdaptive NTFS (أكثر من 100% سرعات نقل الملفات عند وصله بالحواسيب التي تعمل بنظام Windows) تمكنت من تقليل استهلاك الطاقة لمكونات معينة في الهاتف بنسبة تصل إلى 10%.

البطارية والشحن

يحتوي هاتف Phone (2a) على أكبر بطارية بين الهواتف الذكية حتى الآن بقدرة 5000 مللي أمبير، مما يوفر ما يصل إلى يومين من الاستخدام بشحن كامل. وهي ليست أكبر حجماً فحسب، بل تمتلك أداءً أفضل أيضاً. وقامت Nothing بزيادة عمر البطارية بنسبة تزيد عن 25% مقارنةً بهاتف Phone (1)، مما يعني أنه قادر على الحفاظ على أكثر من 90% من قدرته القصوى بعد 1000 مرة شحن، أي ما يعادل أكثر من ثلاث سنوات من الشحن اليومي. كما تمتلك البطارية درجة حرارة أخفض بنسبة 13% عند الشحن والاستهلاك مقارنةً بهاتف Phone (1)، مما يسهم في طول عمر الهاتف الافتراضي.

ويدعم هاتف Phone (2a) خاصية الشحن السريع بقدرة 45 واط، لتوفير عمليات شحن سريعة يمكنها توفير 50% من الطاقة خلال 20 دقيقة شحن فقط. ويعتبر هذا الحل مثالي لتجنب خطر استنفاد عمر البطارية، والذي يرتبط غالباً بزيادة عدد الواط وسرعات الشحن.

الكاميرا

يمتلك هاتف Phone (2a) كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بتقنية TrueLens Engine لالتقاط أجمل الصور. وتعتبر TrueLens Engine سلسلة من الخوارزميات الحسابية المتقدمة التي تعمل معاً لضمان واقعية كل لقطة يتم التقاطها بهاتف Phone (2a) قدر الإمكان. وتتضمن الكاميرا تقنية Ultra XDR التي تم تطويرها بالتعاون مع Google لضمان عرض الإضاءة والظلال بدقة أكبر في كل لقطة. وتعمل هذه التقنية عن طريق التقاط 8 إطارات بمستويات تعريض مختلفة بتنسيق RAW، ثم ضبط سطوع كل بكسل حتى 5 مرات لعرض النتيجة الأكثر واقعية.

كما يحتوي Phone (2a) على كاميرا أمامية استثنائية بدقة 32 ميجابكسل تستخدم نفس المستشعر الموجود في Phone (2)، والذي يتمتع بحساسية للضوء أكثر بنسبة 27% مقارنةً بهاتف Phone (1) ويتيح عرض المزيد من التفاصيل لصور سيلفي مثالية في أي وقت ومكان.