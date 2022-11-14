نواف العابد يعود للمنتخب السعودي بديلا لفهد المولد

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، بيانا رسميًا، أعلن فيه استبعاد فهد المولد، من قائمة المنتخب الأخضر المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

وأكد البيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

“بعد الإطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية “WADA”، في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية “CAS”، الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي، قرر المدير الفني “إيرفي رينارد”، استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم قطر 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد، للانضمام إلى القائمة”.

المدير الفني "إيرڤي رينارد" يستبعد "فهد المولد"، ويستدعي "نواف العابد" في القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ?⬇ pic.twitter.com/2wNWwKIhwY — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 13, 2022

كان المدير الفني للمنتخب السعودي قد اعلن قائمةَ الأخضر المشاركة في كأس العالم مساء يوم الجمعة، وشهدت القائمة خروج اللاعب نواف العابد، لكن بعد 48 ساعة فقط، قرر رينارد ضم العابد بدلا من زميله فهد المولد، كإجراء احترازي”.

قائمة الأخضر

ويضم المنتخب السعودي 26 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي:

حراس المرمى: محمد العويس (نادي الهلال)، محمد اليامي (الأهلي)، نواف العقيدي (النصر).

المدافعون: علي البليهي (الهلال)، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري (النصر)، عبدالله مادو (النصر)، محمد البريك (الهلال)، ياسر الشهراني (الهلال)، سلطان الغنام (النصر)، سعود عبدالحميد (الهلال).

لاعبو الوسط : ناصر الدوسري (الهلال)، علي الحسن (النصر)، عبدالإله المالكي (الهلال)، محمد كنو (الهلال)، رياض شراحيلي (أبها)، عبدالله عطيف (الهلال)، سامي النجعي (النصر)، سلمان الفرج (الهلال)، سالم الدوسري (الهلال)، هتان باهبري (الشباب)، عبدالرحمن العبود (الاتحاد).

المهاجون: صالح الشهري (الهلال)، فراس البريكان (الفتح)، هيثم عسيري (الهلال)، نواف العابد (الشباب) .

مباريات المنتخب السعودي

يلعب الأخضر في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.