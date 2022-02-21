نواة كابيتال تدعم شركة “إدفع باي” السعودية في أحدث استثماراتها بمجال التقنية المالية

أعلنت شركة “نواة كابيتال” عن أحدث استثماراتها بالمملكة العربية السعودية، من خلال مساهمتها في جولة ما قبل التمويل المبدئي، البالغ قيمتها 1.6 مليون دولار (6 ملايين ريال سعودي)، لشركة التقنية المالية “إدفع باي”، الواقع مقرها بالمملكة العربية السعودية. وشارك في قيادة هذه الجولة الاستثمارية كل مجموعة الوعلان الاستثمارية وشركة “إنسبايراس” (InspireUs). وقد طوَّرت الشركة نظامًا برمجيًّا لإدارة نقاط البيع (softPOS)، وهو نظام يُتيح لأي تاجر قبول عمليات الدفع باستخدام هاتفه الذكي عوضًا عن استخدام أنظمة إدارة نقاط البيع التقيلدية. وهذا الأمر من شأنه أن يُحوِّل كل هاتف ذكي، يعمل بتقنية الاتصال اللاسلكي، إلى وحدة دفع.

وتنطلق شركة “إدفع باي” في أعقاب حركة تحوَّل أوسع نطاقًا شهدتها أنظمة إدارة نقاط البيع المستندة إلى البرمجيات، والتي تعتقد “نواة كابيتال” أنها ستشهد معدل نمو مشابه لأنظمة إدارة المدفوعات المستندة إلى البرمجيات (مثل “جوجل باي” و”آبل باي”). وقد تأسست الشركة على يد غرم الله الغامدي، ونضال الصباحي نضال، وفيسيل بيدوغان، الذين يتمتعون بأكثر من 50 عامًا من الخبرة المحلية والعالمية، والتي تؤهلهم لمعالجة هذه المشكلة. وتمنح حلول برمجيات إدارة نقاط البيع (softPOS) من شركة “إدفع باي” التجار ميزة تخفيض التكلفة الرأسمالية، وتخطي العقبات التقنية المرتبطة بضبط إعدادات حلول الدفع الخاصة بهم. كما تسمح لهم حلول “إدفع باي” بتوسيع نطاق إمكانية قبولهم لمدفوعات البطاقات في المواقع التي لا يمكن فيها تطبيق الحلول القديمة، مثل منافذ البيع المباشر، والمتاجر الصغيرة، ووكلاء توصيل الطعام، ووكلاء المبيعات، والبازارات، وغيرها. وفي هذا الصدد، تقول خلود المحمدي، شريك استثماري (Venture Partner) لدى “نواة كابيتال”: “إن تحسين إمكانية الوصول إلى الدفع الرقمي أمر أساسي لزيادة فرص توسيع النطاق، وهذه الشركة يتولى قيادتها ثلاثة مؤسسين نؤمن بقدراتهم بشدة. وتسعى “إدفع باي” لتوفير فرصة خفض التكلفة، وتخطي العقبات التقنية التي تواجه الأعمال الصغيرة، كما تسعى إلى استخدام المدفوعات الرقمية وملاءمتها مع تلك العمليات ” وقد طوَّرت الشركة أيضًا مجموعة من الأدوات لمساعدة التجار في الوصول إلى بيانات إضافية بعد الدفع. فعلى سبيل المثال، يمكن للتجار الوصول إلى بيانات المعاملات، وبيانات السجل عبر لوحة معلومات، والتي تتيح لهم أيضًا إدارة وصول المستخدم من مختلف الفروع والمتاجر. يشير غرم الله الغامدي، المدير التنفيذي لشركة “إدفع باي”، إلى أن “السوق السعودية تشهد حالة تحول على صعيد الخدمات المالية. وبينما يبدو هذا التحول جليًا في حالة المدفوعات الرقمية، فلا يزال التجار يواجهون ارتفاع التكلفة وكثيرًا من الصعوبات المصاحبة لحلول الدفع. نسعى إلى اغتنام فرصة لم تحظ بالاهتمام الكافي، بينما نمنح عملاءنا فرصة التركيز على مجالات تخصصهم”. وفي هذا الصدد، يقول ياسر الغامدي، أحد المستثمرين في “إدفع باي”: “تتيح حلول “إدفع باي” للتجار تخفيف الأعباء المصاحبة لإدارة المدفوعات على نطاق واسع، كما تعزز مجموعة الأدوات التي طوَّرها الفريق من قدرة التجار على توسيع أعمالهم، والاستفادة من البيانات المجمَّعة من قنوات تقديم الخدمة”.