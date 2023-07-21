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Posted inأخبار أريبيان بزنس

نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم سعر الصرف

اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل الليرة اللبنانية من نظام الربط إلى التعويم

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الليرة اللبنانية
اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل الليرة اللبنانية من نظام الربط إلى التعويم

(زاوية عربي) – اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل الليرة اللبنانية من نظام الربط إلى التعويم (تحرير) بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما أوردته رويترز أمس الخميس، عن وثيقة اطلعت عليها.

وفرض لبنان، الذي يواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية، قيود على سحب أموال المودعين بالعملة الأجنبية صاحبه تدهور لقيمة العملة المحلية.

وفي مارس/آذار الماضي، هوت الليرة اللبنانية لمستوى غير مسبوق وسجل سعر الصرف 100 ألف ليرة للدولار الواحد بالسوق الموازية. وقبلها بشهر خفض بنك لبنان المركزي السعر الرسمي لليرة اللبنانية من 1,500 للدولار، المُطبق منذ سنوات، إلى 15 ألف ليرة للدولار.

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