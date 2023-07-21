مويضي المطيري by مويضي المطيري

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نواب كويتيون يقترحون حظر إجراء الوشم وعمليات التجميل

قضى المقترح بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تقدم خمس نواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يحظر إجراء عمليات التجميل والوشم بالعيادات و المراكز الصحية.

وبحسب صحف ومواقع صحفية فقد تقدم النواب محمد هايف، حمدان العازمي، فهد المسعود، محمد المطير، وحمد العبيد، باقتراح بقانون في شأن تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجميلية.

ويقضي المقترح بعدم جواز إجراء جراحة تجميلية إلا بعد الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات إجراء العمليات التجميلية، وتنشأ لجنة فحص طلبات التجميل في وزارة الصحة .

وحظر المقترح إجراء عمليات التحول الجنسي وتغيير الجنس من الهوية الرسمية وإجراء عمليات الوشم وعمل الإعلانات الترويجية للعمليات التجميلية وإجراء العمليات التجميلية بالعيادات والمراكز الصحية.

وظهر هاشتاق #عمليات_التجميل_5_سنوات_سجن تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بين الكويتين ما بين مؤيد و ساخر وآخرون يتذمرون من تجاهل النواب لمطالب الشعب و الانشغال بمثل هذه المواضيع .

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