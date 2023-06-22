أشارت بي بي سي في تقرير إلى مخاوف كبيرة من أن الغواصة الصغيرة قد تقضي على المحاصرين فيها، وليس من مجرد نفاذ الأوكسجين فقط بل لسوء تجهيزاتها. فمع انخفاض مستوى الأكسجين ، ستزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون الذي يتنفسه الطاقم ، مع عواقب وخيمة محتملة.

واستند التقرير لما أكده ريان رامزي ، كابتن غواصات سابق في البحرية الملكية ، وقال إنه شاهد مقاطع فيديو على الإنترنت لداخل الغواصة الصغيرة تيتان ولم يتمكن من رؤية نظام إزالة ثاني أكسيد الكربون ، المعروف باسم أجهزة التنظيف.

“عندما تتراكم مستويات ثاني أكسيد الكربون ، يصبح مفعوله كالمهدئ بل بمثابة غاز التخدير ، وسوف يتسبب بتنويم الركاب العالقين بالغواصة، ويمكن لارتفاع نسبة هذا الغاز في مجرى الدم بالتسبب بما يعرف باسم فرط ثنائي أكسيد الكربون، وهو حالة قاتلة ما لم يتم تداركها بالعلاج السريع.

ويستنفر فريق الإنقاذ بالاستعانة بالعديد من الطائرات والسفن في محاولة اللحظات الأخيرة لإنقاذ العالقين بالغواصة الصغيرة في أعماق المحيط.

في الوقت ذاته فإن الطاقم لخطر يتعرض انخفاض درجة حرارة الجسم ، حيث يصبح الجسم باردًا جدًا، وفقًا للكابتن رامزي ، الذي يلفت إلى أنه إذا كانت الغواصة في قاع البحر ، فستكون درجة حرارة الماء حوالي 0 درجة مئوية. إذا فقدت الكهرباء أيضًا ، فلن تولد أي طاقة وبالتالي لا يمكنها توليد الحرارة. ويعني انخفاض حرارة الجسم ونقص الأكسجين وتراكم ثاني أكسيد الكربون داخل الغواصة، أن قدرة الطاقم على الاتصال بمهمة البحث والإنقاذ ، مثل الطرق على بدن السفينة على فترات منتظمة لمحاولة جذب الانتباه ، ستتضاءل.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن “نظام كشف تنصت عسكري سري للغاية مصمم لرصد غواصات العدو التقط لأول مرة ما اشتبهت البحرية الأمريكية أنه انفجار داخلي في غواصة تيتان بعد ساعات من بدء رحلتها” يوم الأحد ، وأن ما اكتشفه “النظام الأمريكي يشتبه في أنه صوت انفجار داخلي بالقرب من موقع الانقاض الذي اكتشف الخميس “.

تثار مع هذه الحادثة المأساوية أسئلة حول أخطاء عديدة أولها سجل الشركة المشبوه مع اجراءات السلامة ومعاييرها، وتأخرها في الإبلاغ عن فقدان الاتصال الغواصة لساعات طويلة، فضلا عن افتقار الشركة لتراخيص الغوص العميق بتجهيزات أقرب لمعدات الهواة.

كما ضجت الشبكات الاجتماعية بتساؤلات حول الاستجابة لغوث هذه الغواصة التي تحمل بضع ركاب أثرياء، والتي استنفرت فيها جهود بحث دولية مكثفة شاركت فيها القوات الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية، مقابل تجاهل استغاثة مئات اللاجئين الذين طلبوا المساعدة وغرق المئات منهم هذا الأسبوع قرب شواطئ اليونان.

ظروف الماء وأعماق المحيط

تتلاشى قواعد الفيزياء المألوفة على اليابسة في الماء، فهناك أشبه بفيزياء المياه الخاصة والعمق الشديد بحسب ناشونال جيوغرافيك، حيث لا تعمل في الماء ذات التقنيات التي نستخدمها على الأرض مثل الاتصالات اللاسلكية واي فاي ولا اتصالات الأقمار الاصطناعية ولانظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، فكل هذه لن تعمل. كانت تيتان تتواصل مع سفينة الدعم الخاصة بها باستخدام الأنظمة الصوتية التي ترسل إشارات ذهابًا وإيابًا لتحديد موقعها. الرسائل النصية المحدودة للغاية من المركبة الغاطسة تيتان إلى سفينة الدعم متاحة عبر نوع من “المودم الصوتي” إذا كانت الغواصة في النطاق الصحيح.

يقع الحطام على عمق حوالي 12500 قدم، وهي بيئة مظلمة (عادة ما يختفي ضوء الشمس في مياه المحيط بالكامل بعمق 3000 قدم ؛ وتكون درجات الحرارة بارد بشكل لا يصدق (درجات الحرارة السفلية في هذا الوقت من العام يمكن أن تحوم حول 36 درجة فهرنهايت أي درجتين مئويتين ، الأمر الذي يتطلب كابينة ساخنة) ؛ وتحت ضغط شديد – ما يقرب من 400 ضعف الضغط الذي يتعرض له الناس عند مستوى سطح البحر.