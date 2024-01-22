نهاية العالم.. كيف يستعد أصحاب المليارات؟

شهد العالم تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في الاهتمام بالاستعداد لنهاية العالم، وهو ما يُنظر إليه عادةً على أنه سلوك غريب ينحدر إلى هامش جنون العظمة.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة “Finder”، فقد أنفقوا الأميركيون العاديون في الفترة من نيسان/أبريل 2022 إلى نيسان/أبريل 2023، مبلغاً هائلاً قدره 11 مليار دولار على مواد البقاء والاستعداد للكوارث.

وأوضحت الدراسة أن حوالي ثلث الأميركيين يعترفون بالتحضير لنهاية العالم، لكن القليل منهم لديهم الموارد اللازمة التي يمتلكها الأثرياء اليوم لبناء ملاجئهم الخاصة.

أما أغنى أثرياء العالم، فقد أنفقوا مئات الملايين من الدولارات على تأمين مجمعات تحت الأرض، وجزر خاصة، و”شقق سكنية” (للأثرياء فقط).

ملجأ زوكربيرغ لنهاية العالم في جزيرته

وكشفت التقارير في نهاية العام الماضي أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” يقوم ببناء قلعة مخفية تبلغة تكلفتها 100 مليون دولار تحت جزيرته في هاواي، مع توفير إمداداتها الخاصة من الطاقة والطعام وأبواب مقاومة للانفجارات.

كما قام رجل الأعمال الثري في ولاية أيداهو، فرانك فاندرسلوت، بشراء مزرعة تبلغ مساحتها 2000 فدان جنوب المجمع السكني لزوكربيرغ مقابل 51 مليون دولار.

كذلك ألمح سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي “OpenAI”، في وقت سابق إلى “اتفاق” يجمعه مع مؤسس “PayPal” بيتر ثيل في حالة انهيار العالم، حيث سيتم الانخراط في أحد ممتلكات ثيل في نيوزيلندا.

نيوزيلندا مأوى للجميع

لكن ثيل واجه عراقيل في تنفيذ خطته لبناء ملجأ محصن بالقرب من بحيرة واناكا، حيث أشارت لجنة مستقلة إلى أن تصميم الملجأ سيؤثر بشكل كبير على جمال وطبيعة المنطقة.

وتعتبر نيوزيلندا وجهة مفضلة للأثرياء في وادي السيليكون الذين يبحثون عن مأوى طبيعي لمواجهة نهاية العالم، نظراً لجمالها الطبيعي.

ويتزايد القلق تجاه نهاية العالم نتيجة لتصاعد النزاعات الإقليمية وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي.

90 ثانية تفصل عقارب ساعة يوم القيامة عن منتصف الليل

وأوضحت دراسة أجراها التحالف غير الربحي المكون من فيزيائيين وباحثين آخرين وراء نشرة علماء الذرة، أن ساعة يوم القيامة تم ضبطها على 90 ثانية حتى منتصف الليل، وهو الأقرب إلى الهلاك في تاريخ الساعة الذي يبلغ 76 عاماً.

ويرى بعض الخبراء أن الاستعداد ليوم القيامة هو سلوك عقلاني، في ظل التهديدات العالمية المتزايدة، مثل تغير المناخ، والأسلحة النووية، والجائحة.

وأوضحت البيانات الخاصة بساعة نهاية العالم لعام 2023 أن حرب روسيا على أوكرانيا أثارت تساؤلات عميقة حول تفاعل الدول وتآكل المعايير الدولية للتصرف، مشيرة إلى تهديدات روسيا المبطنة باستخدام الأسلحة النووية.

جيل Z يستعد أيضاً

وقد أدى هذا القلق إلى اهتمام متزايد بين الأفراد الشبان، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته “Finder” أن 40% من الأفراد من جيل “Gen-Z” (المولودين بعد 1997) أنفقوا أموالًا على مستلزمات الصمود في عام 2022.

ووجدت دراسة أخرى أجرتها شركة “Finder” أن البالغين من الجيل Z، أولئك الذين ولدوا بعد عام 1997، هم الأكثر احتمالية للاستعداد لكارثة. وقالت إن 40% منهم أنفقوا الأموال على إمدادات نهاية العالم في عام 2022.

ويرى بعض الخبراء أن أغنى الناس في العالم لديهم قدر كبير من البيانات حول الكوارث العالمية المتزايدة مثل الجيل Z.

وقال رود دروري، الرئيس التنفيذي لشركة برمجيات المحاسبة النيوزيلندية “Xero” المدعومة من ثيل، إن المليارديرات الأميركيين “يعاملون نيوزيلندا على أنها مجرد حفرة للاختباء”.

ومثل ثيل، يحمل الملياردير المؤسس المشارك لشركة غوغل، لاري بيغ، تأشيرة الإقامة في نيوزيلندا بعد منحه إياها العام الماضي.

الأثرياء يفتشون عن المأوى والجيرة

ومن المعروف أن رجل الأعمال ميهاي دينوليسكو ترك وراءه شركة ناشئة للعملات المشفرة عند تفشي جائحة “كوفيد-19” في عام 2020، وهرب إلى نيوزيلندا مع زوجته.

وبحسب الكثير من التقارير، توجد بالفعل مخابئ في هاميلتون وهانمر سبرينغز واناكا.

ولكن هناك المزيد من الخيارات المحلية أيضاً، حيث تشتهر القرية المطلة على خليج بيسكين جنوب ميامي باسم “خليط المشاهير وأقطاب الأعمال”.

وسيكون جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز في إنديان كريك إلى جانب نجم كرة القدم الأميركية السابق توم برادي، وإيفانكا الابنة الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والمغني الإسباني خوليو إغليسياس.

وبحسب التقارير فقد اشترى بيزوس الذي يحتل المرتبة الثالثة بين أغنى أثرياء العالم عقارين مجاورين في إنديان كريك بإجمالي 150 مليون دولار هذا العام.

ووصف الكاتب التكنولوجي دوغلاس روشكوف مؤخراً اجتماعاً سرياً في وسط الصحراء الأميركية حيث قام خمسة من “الرجال الأثرياء” باستجوابه حول كيفية تحسين استعداد مخابئهم لنهاية العالم بأسئلة مثل “كيف يمكنني الحفاظ على السيطرة على فريق الأمن الخاص بي بعد ذلك؟”.

وظهرت مجموعة من الشركات على استعداد لتلبية هذا الطلب، بما في ذلك Rising S، التي تقول إنها قامت ببناء 14 ملجأ محصناً في نيوزيلندا، وشركة Survival Condo، التي تحول صوامع الصواريخ الأميركية المهجورة إلى مبان محصنة تحت الأرض، وشركة Oppidum، ومقرها التشيك، والتي تقدم مخابئ “فاخرة للغاية” للمليارديرات في أي مكان في العالم.

أساسيات البقاء لمدة شهر في ملجأ لعائلة مكونة من أربعة أفراد

إنشاء ملجأ مجهز بالكامل ومصنوع بعناية لمساعدة عائلة مكونة من أربعة أفراد (شخصان بالغان وطفلان) على البقاء على قيد الحياة لمدة شهر واحد على الأقل يتطلب تخطيطاً دقيقاً.

في ما يلي بعض العناصر الأساسية التي قد ترغب في تخزينها:

الماء . غالون واحد لكل شخص في اليوم (إجمالي 120 غالونًا). يشمل ذلك الماء للشرب والماء لأغراض النظافة.

. غالون واحد لكل شخص في اليوم (إجمالي 120 غالونًا). يشمل ذلك الماء للشرب والماء لأغراض النظافة. الطعام غير القابل للتلف . ركز على عناصر مثل المعلبات (الخضروات والفواكه والفاصوليا واللحوم) والسلع الجافة (الأرز والمعكرونة والحبوب) والوجبات المجففة والوجبات الخفيفة الغنية بالطاقة (الجوز ومزيج المكسرات). اهدف إلى تحقيق توازن بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

. ركز على عناصر مثل المعلبات (الخضروات والفواكه والفاصوليا واللحوم) والسلع الجافة (الأرز والمعكرونة والحبوب) والوجبات المجففة والوجبات الخفيفة الغنية بالطاقة (الجوز ومزيج المكسرات). اهدف إلى تحقيق توازن بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. مستلزمات الأطفال الرضع . إذا كان ذلك ممكناً، فتأكد من وجود إمداد كافٍ من حليب الأطفال وطعام الأطفال والحفاضات والمناديل.

. إذا كان ذلك ممكناً، فتأكد من وجود إمداد كافٍ من حليب الأطفال وطعام الأطفال والحفاضات والمناديل. مستلزمات طبية . حقيبة إسعافات أولية شاملة، أدوية أساسية (وصفية وبدون وصفة طبية)، وأي عناصر طبية محددة مطلوبة لأفراد الأسرة.

. حقيبة إسعافات أولية شاملة، أدوية أساسية (وصفية وبدون وصفة طبية)، وأي عناصر طبية محددة مطلوبة لأفراد الأسرة. منتجات النظافة . معجون الأسنان وفرشاة الأسنان والصابون والشامبو ومنتجات النظافة النسائية وورق التواليت.

. معجون الأسنان وفرشاة الأسنان والصابون والشامبو ومنتجات النظافة النسائية وورق التواليت. أدوات الطهي والأكل . موقد محمول ووقود وأعواد ثقاب/ولاعة وأواني طهي وسكاكين وأطباق غير قابلة للكسر.

. موقد محمول ووقود وأعواد ثقاب/ولاعة وأواني طهي وسكاكين وأطباق غير قابلة للكسر. الإضاءة والطاقة . مصابيح يدوية تعمل بالبطارية أو يدوية، وبطاريات إضافية، وأجهزة شحن تعمل بالطاقة الشمسية، وراديو محمول للحصول على تحديثات الأخبار.

. مصابيح يدوية تعمل بالبطارية أو يدوية، وبطاريات إضافية، وأجهزة شحن تعمل بالطاقة الشمسية، وراديو محمول للحصول على تحديثات الأخبار. الملابس والفراش . ملابس ملائمة للطقس، وأحذية قوية، وبطانية، وحقائب نوم.

. ملابس ملائمة للطقس، وأحذية قوية، وبطانية، وحقائب نوم. عناصر الترفيه والراحة . كتب وألعاب وأوراق خاصة للأطفال، للمساعدة في إدارة الإجهاد والحفاظ على إحساس بالاعتدال وسط الأزمة.

. كتب وألعاب وأوراق خاصة للأطفال، للمساعدة في إدارة الإجهاد والحفاظ على إحساس بالاعتدال وسط الأزمة. أدوات الطوارئ . سكين متعددة الأغراض، شريط لاصق، مقص، صفارة، وطفاية حريق.

. سكين متعددة الأغراض، شريط لاصق، مقص، صفارة، وطفاية حريق. أجهزة الاتصال . راديو يعمل بالبطارية أو يدوي اللف كما ذكر أعلاه، ولكن أيضاً هاتف أقمار اصطناعية للاتصالات الطارئة إذا كانت التكلفة قابلة للإدارة.

. راديو يعمل بالبطارية أو يدوي اللف كما ذكر أعلاه، ولكن أيضاً هاتف أقمار اصطناعية للاتصالات الطارئة إذا كانت التكلفة قابلة للإدارة. المستندات المهمة . نسخ من الهوية ووثائق التأمين والسجلات الطبية وأرقام الهواتف المهمة في حاويات مقاومة للماء.

. نسخ من الهوية ووثائق التأمين والسجلات الطبية وأرقام الهواتف المهمة في حاويات مقاومة للماء. لوازم الصرف الصحي . أكياس قمامة، مطهرات، ودورة مياه محمولة إذا لم يكن المخبأ يحتوي على مرافق صرف صحي.

. أكياس قمامة، مطهرات، ودورة مياه محمولة إذا لم يكن المخبأ يحتوي على مرافق صرف صحي. لوازم الحيوانات الأليفة. إذا كان لديك حيوانات أليفة، فلا تنسى الطعام والماء وغيرها من اللوازم الضرورية لهم أيضاً!