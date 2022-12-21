نهاية السنة: أسوأ رياضيين في العالم لعام 2022

يعد الرياضيون في الكثير من المجتمعات والثقافات من النخبة التي يحتذى بها ويتطلع لها على أنها مثال أعلى للأجيال الناشئة. لكن بعض هؤلاء الرياضيين يقع في أخطاء نتيجة اتباعه لأهوائه الشخصية ما يجعله يدفع ثمناً باهظاً قد يكلفه مستقبله.

نادراً ما يجتمع الرياضيون والكحول وحسن التصرف السليم معاً، وقد شهدنا خلال العام الذي شارف على نهايته قصصاً يمكن اعتبارها دروساً في الحياة.

كيم مين سيوك

المتزلج الكوري الجنوبي الحائز على ثلاث ميداليات أولمبية كيم مين سيوك، الذي تعرض لحادث سير في آب/ أغسطس الماضي بينما كان يوصل في سيارته ثلاثة من زملائه إلى منازلهم من حفلة عيد ميلاد أحد الأصدقاء في مركز التدريب الوطني بالقرب من سيول.

تم إيقاف سيوك لمدة 18 شهراً من ممارسة التزلج كما أوقف اثنان من زملائه لمدة ستة أشهر للتحريض على القيادة تحت تأثير الكحول، كذلك المدرب الذي لم يكن بصحبتهم.

لم يصل كيم للطريق العام، وبالتالي تجنب الملاحقة الجنائية.

روبرت ميلكينز

في أنطاليا في آذار/ مارس، ذهب لاعب السنوكر الإنجليزي روبرت ميلكينز لحضور حفل افتتاح بطولة الماسترز التركية وهو في حالة سكر واضحة بعد احتفال صاخب بعيد ميلاده.

تصادم مع مسؤول في اللجنة المنظمة

جرح نفسه بعد سقوطه أرض المرحاض

خضع لعملية غسيل معدة في المستشفى

وقال لاحقاً:

“أنا حقا لا أعرف بالضبط ما حدث، كنت في حالة غريبة لدرجة لم أكن أعرف أين أنا… عندما وصلت إلى المرحاض فقدت توازني وأعتقد أنني ضربت ذقني بالحوض أو الأرض وجرحت نفسي. لقد خرجت، وأنا متأكد من أنني قد كسرت أضلاعي. لا أعلم إذا خضعت لغسيل معدة، فأنا لا أتذكر ذلك أيضاً”.

ويبدو أن هذه الحادثة والإصابة كان لهما أثر إيجابياً إذ فاز بعدها ببطولة جبل طارق المفتوحة، علماً أنه أمضى 27 عاماً سابقة في اللعبة دون ألقاب.

درايموند جرين

ظهر لاعب كرة السلة درايموند جرين في تشرين الأول/ أكتوبر في مقطع فيديو له وهو يضرب زميله في فريق غولدن ستايت ووريورز جوردان بول خلال التدريبات.

وقال جرين الشهير بالتسبب في المشكلات: “لقد فشلت كرجل… أنا إنسان معيب للغاية”.

ماذا فعل جرين سابقاً؟

طرد من مباراة حاسمة في نهائيات الدوري الأميركي للمحترفين عام 2016 بعد أن ضرب النجم ليبرون جيمس

نشر عن طريق الخطأ صورة له وهو عار تماماً على تطبيق سناب تشات (قال إنه “كان من المفترض أن تكون رسالة خاصة” و “نحن جميعا على بعد نقرة واحدة من وضع شيء ما في المكان الخطأ”)

تم إيقافه للتجادل مع زميله في الفريق، كيفن ديورانت

ساتندر مالك

ضرب المصارع الهندي ساتندر مالك الحكم بعد خسارته في نهائي تحت 125 كجم في تصفيات ألعاب الكومنولث في بلاده، وتم إيقافه مدى الحياة. بعد بضعة أسابيع تم إيقافه لمدة أربع سنوات أخرى، بعد أن زعم أنه “هرب من المكان دون إبلاغ أي شخص” بعد استدعائه لإجراء اختبار المنشطات والمخدرات.

إلتون جانتجيس

لقد كان عام لا ينسى لنجم منتخب جنوب أفريقيا في الرجبي التون جانتجيس. في أيار/ مايو عاد بمفرده من عطلة عائلية في تركيا، وهي رحلة غير عادية لدرجة أنه عند وصوله إلى جوهانسبرج تم القبض عليه على الفور بتهمة “إلحاق أضرار بالممتلكات”.

ماذا فعل إلتون جانتجيس؟

كان في مقصورة رجال الأعمال خلال الرحلة في الطائرة

كسر الزجاج

أحدث أضراراً بالشاشة

كسر الضوء في مقعده

تحرش بالمضيفة الجوية فحبست نفسها في الحمام

ادعى أحد الركاب في الدرجة الاقتصادية أنه رآه يترنح في المرحاض قائلاً “لقد كافح للحفاظ على توازنه”

كان يطرق على باب الحمام بشدة

رأى الراكب دماء تسيل من جهة معصمه

في أيلول/ سبتمبر، تم إرساله إلى المنزل من جولة في الأرجنتين بعد ظهور تقارير عن مغادرته فندق الفريق وتسجيل الوصول إلى فندق مختلف مع إخصائية التغذية في الفريق، زينات سيمجي.

اعترف بالعلاقة بينما أصر محامي سيمجي على أنه لم يكن معها ولكن مع امرأة أخرى.

ذهبت سيمجي مع الفريق في رحلتهم الشتوية إلى أوروبا، لكن جانتجيس مكث في جنوب إفريقيا وانتقل إلى منشأة لإعادة التأهيل من أجل “استراحة عقلية” و “علاج أرقه”. وقال: “كوني لاعب رجبي أنا أحتاج إلى النوم بشكل مثالي”.