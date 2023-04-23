الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك اليوم

يواجه اتحاد جدة نظيره الهلال في نصف نهائي كأس الملك، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”. ويلتقي الفائز من تلك المباراة، مع الفائز من مباراة النصر والوحدة التي تقام مساء الاثنين في الطرف الثاني من نصف نهائي البطولة.

اللقاء الكروي المثير الذي يجمع الفريقين هو السادس عشر بينهما في بطولة الكأس، والذي تتطلع فيه جماهير الناديين إلى مشاهدة مواجهة تحظى بالحماس والندية، لأن الخمس عشر مواجهة السابقة بين الفريقين في الكأس، شهدت تفوقاً اتحادياً بفوزه في 7 مباريات، مقابل 4 للهلال، ومثلهم في التعادلات. وتعود أولى المواجهات بين الناديين في الكأس، إلى 10 يناير من عام 1964؛ ووقتها فاز العميد، بثلاثية نظيفة على الهلال ، بملعب الصايغ، فيما كانت آخر مباراة بين الفريقين في الكأس في 31 مايو 2015؛ عندما استطاع الهلال، الفوز على نظيره الاتحاد، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في حين احتكما إلى ركلات الجزاء، في 3 مناسبات؛ ابتسمت مرتين للاتحاد، مقابل مرة وحيدة للهلال.

وفي نصف نهائي الكأس التقى الفريقان “4 مرات”، تأهل كلًا منهما في “مرتين”؛ وسجل الاتحاد “12 هدفًا”، مقابل 9 للهلال. ويطمح الاتحاد للعودة إلى منصات التتويج، بينما يحاول الهلال المنتشي بالفوز على غريمه التاريخي النصر إنقاذ موسمه المحلي، بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري. ووصل الاتحاد لهذا الدور، بعد الفوز على الشباب في ثمن النهائي 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، قبل أن يتجاوز الفيحاء في ربع النهائي بنفس السيناريو. أما الهلال فقد تفوق على الاتفاق في دور الـ16 برباعية نظيفة، ثم تغلب على الفتح في ربع النهائي 3-1. وسيكون لاعب الوسط المصري، طارق حامد، أبرز الغائبين عن الاتحاد، بسبب تراكم البطاقات، مما سيجعل مدرب الاتحاد نونو سانتو، يتجه إلى الدفع بعوض الناشري إلى جوار برونو هنريكي في منطقة الوسط الدفاعي، لتضييق المساحات أمام الهلال، كما أن من المتوقع أن يعول المدرب سانتو على أحمد بامسعود في مركز الظهير الأيسر، نظرا لإجادته للأدوار الدفاعية، وذلك على حساب زكريا هوساوي الذي يفضل الانطلاقات الهجومية، وهذا مع وجود شراحيلي إلى جوار حجازي، دون إجراء تغييرات على الصعيد الهجومي.

في المقابل، استعاد الهلال لاعبيه المصابين، سالم الدوسري، ومن قبله ياسر الشهراني، فيما يبدو أن علي البليهي أصبح جاهزًا هو الآخر، إلا أن مدرب الهلال رامون دياز سيفضل إشراك جحفلي إلى جوار جيانج هيون سو كما هو متوقع، بعدما أثبت جاهزيته في المباريات الأخيرة، ومن المنتظر أن يدخل المدرب دياز هذا اللقاء بالتشكيل الذي بدأ به لقاءه الأخير في الدوري أمام النصر، مع تعديل طفيف يتمثل في دخول سالم الدوسري أساسيًا على حساب ميشيل ديلجادو. يذكر أن المباراة سيديرها طاقم تحكيم هولندي، بقيادة الحكم الدولي داني ماكيلي.