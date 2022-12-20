نهائي كأس العالم 2022 : ما هي علاقة النجمة الهندية ديبكا بادكون بكأس المونديال الذهبية؟

شاركت النجمة الهندية ديبكا بادكون في حفل نهائي كأس العالم بقطر، حيث كشفت رفقة نجم كرة القدم قائد المنتخب الإسباني السابق إيكر كاسياس عن الكأس الذهبية.

من هي ديبكا بادكون؟

تُعد ديبكا بادكون واحدة من أكثر الممثلات شهرة وصاحبة الأجر الأعلى في السينما الهندية، وهي:

وُلدت 5 يناير/كانون الثاني من عام 1986 في كوبنهاجن بالدنمارك

عادت عائلتها إلى الهند وعمرها 11 شهرا

هي عارضة أزياء وممثلة ومنتجة هندية

حصلت على العديد من الجوائز في مجالَي التمثيل والأزياء

بدأت ديبكا بادكون مسيرتها الفنية في فيلم إيشواريا في عام 2006

ثم بدأت مشوارها في بوليوود سنة 2007 في فيلم أوم شانتي أوم مع الممثل شاروخان

ظهرت في قوائم الشخصيات الأكثر شعبية الهند

صنفتها مجلة تايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 2018

متزوجة من النجم رينفير سينغ، منذ عام 2018

لماذا تم اختيارها؟

تم إختيار نجمة بوليوود للمشاركة في حفل نهائي كاس العالم لأنها سفيرة للعلامة الفرنسية “لوي فيتون”، وكأس العالم موضوع في حقيبة من دار الأزياء العالمية.

حقيبة الكأس

صُممت حقيبة سفر كأس العالم من قبل حرفيين ذوي مهارات عالية في مصنع “لويس فويتون” بفرنسا لتكون:

قادرة على نقل كأس العالم المصنوع من 6.175 كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراطا.

تغطى الحقيبة بطبقة من التيتانيوم تميّزت بنمط المونوغرام المنفذ بتقنية الحفر بالليزر

كما تتميز بالمتانة وخفة الوزن

حرصت دار الأزياء على حماية زوايا الحقيبة باستخدام جلد البقر الطبيعي

رياضية

ومن الأمور المعروفة عن ديبكا بادكون أنها رياضية فقد لعبت كرة الريشة (تنس الريشة أو البدمنتون) في صباها في البطولات على المستوى الوطني، لكنها تركت مسيرتها في الرياضة لتصبح عارضة أزياء، وهي ابنة لاعب كرة الريشة براكاش.