نهائي كأس العالم 2022: ماذا نعرف عن فيروس الإبل الذي يضرب معسكر الديوك قبل لقاء الأرجنتين؟

كشفت تقارير صحفية عن تفشي فيروس الإبل، بين لاعبي المنتخب الفرنسي قبيل مباراة نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين يوم غد الأحد على ملعب لوسيل.

ثالث لاعب

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن:

كينجيسلي كومان هو ثالث لاعب يُصاب بهذا الفيروس

هو ثالث لاعب يُصاب بهذا الفيروس وذلك عقب إصابة زميليه رابيو وأوباميكانو اللذين غابا عن مباراة المغرب

اللذين غابا عن مباراة المغرب قام الجهاز الطبي، بعزل الثلاثي الفرنسي المصاب في غرف منفصلة خوفا من نقل العدوى لزملائهم قبل النهائي

أول مرة

وعرف فيروس الإبل لأول مرة في عام 2012 ومنذ ذلك الحين، تم رصد 2600 حالة في جميع أنحاء العالم، كان معظمها في شبه الجزيرة العربية، وذلك وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.

ماذا نعرف عنه؟

ينتمي لعائلة فيروس كورونا، ويعتبر فيروس الإبل العامل المسبب لـ:

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة أو ميرس

الاسم التقني للفيروس هو ميرس كوف

هو جزء من عائلة سارس كوف وسارس كوف 2

ينتقل بين الحيوانات، ولكنه ينشط أكثر في البلاد التي يتواجد بها الجمال، خاصة أن الجمال هي الطريقة التي يمكن أن ينتقل بها الفيروس من الحيوان إلى الإنسان

الأعراض مشابهة إلى حد كبير لأعراض الإنفلونزا الموسمية أو أعراض فيروس كورونا، حيث تشمل الأعراض الأكثر شيوعا، الحمى والتهاب الحلق والسعال الجاف وضيق التنف

كما أن المريض بفيروس الإبل قد يعاني من أعراض معوية، مثل آلام في البطن أو الغثيان أو الإسهال

وقد أدت بعض الحالات الشديدة إلى مضاعفات قوية مثل الالتهاب الرئوي، ولكن الحالة الأخيرة غير شائعة بين المصابين

تعقيد مهمة الديوك

ولاشك أن هذا الفيروس الذي يضرب معسكر المنتخب الفرنسي قد يعقد مأمورية “الديوك” في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، الراغبة بقوة في التتويج باللقب الثالث له.