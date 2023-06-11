موعد مباراة إيطاليا وأوروغواي في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً

بلغ منتخبا أوروغواي وإيطاليا المباراة النهائية من كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في الأرجنتين، بفوز الاول على إسرائيل 1-0 والثاني على كوريا الجنوبية 2-1.

وستقام المباراة النهائية منتصف ليل الأحد – الاثنين 11-12 حزيران/يونيو، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع كوريا الجنوبية وإسرائيل عند الساعة 8:30 مساء يوم الأحد 11 الجاري.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع:

11 حزيران/يونيو:

كوريا الجنوبية – إسرائيل، ملعب لا بلاتا (20:30)

المباراة النهائية:

12 حزيران/يونيو:

إيطاليا – أوروغواي، ملعب لا بلاتا (00:00)

ما القنوات الناقلة للمباراة النهائية لكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً؟

تعتبر مجموعة قنوات “beIN Sports” الناقل الحصري والوحيد لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بما في ذلك كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستقوم بنقل المباراة على القناة المفتوحة beIN Sports HD وعلى beIN Sports 2 HD Premium، وسيتولى الليبي محمد بركات مهمة التعليق على المباراة.

وكان من المفترض أن تستضيف إندونيسيا هذه النسخة من البطولة، قبل أن يقرر الاتحاد الدولة لكرة القدم (فيفا) سحبها منها ومنحها للأرجنتين بسبب رفض جاكرتا استضافة المنتخب الإسرائيلي على أراضيها ضمن منافسات البطولة، علماً أنه تم تأجيلها من 2021 بسبب انتشار وباء كورونا.

ويعد المنتخب الأرجنتيني الأنجح في تاريخ كأس العالم تحت 20 عاما، حيث فاز بالبطولة 6 مرات، واستضافتها البلاد في نسخة 2001 وفازت بها، وكان آخر فوز لها بلقب البطولة في 2007.

وتعد هذه النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، وهي تُقام كل سنتين بمشاركة 24 منتخباً.

ترتيب دور المجموعات في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً

المجموعة الأولى لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط الأرجنتين 3 3 0 0 10 1 9 9 أوزباكستان 3 1 1 1 5 4 1 4 نيوزيلندا 3 1 1 1 3 7 -4 4 غواتيمالا 3 0 0 3 0 6 -6 0

المجموعة الثانية لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط الولايات المتحدة 3 3 0 0 6 0 6 9 الإكوادور 3 2 0 1 11 2 9 6 سلوفاكيا 3 1 0 2 5 4 -1 3 فيجي 3 0 0 3 0 16 -16 0

المجموعة الثالثة لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط كولومبيا 3 2 1 0 5 3 2 7 إسرائيل 3 1 1 1 4 4 0 4 اليابان 3 1 0 2 3 4 -1 3 السنغال 3 0 2 1 2 3 -1 2

المجموعة الرابعة لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط البرازيل 3 2 0 1 10 3 7 6 إيطاليا 3 2 0 1 6 4 2 6 نيجيريا 3 2 0 1 4 3 1 6 جمهورية الدومنيكان 3 0 0 3 1 11 -10 0

المجموعة الخامسة لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط إنكلترا 3 2 1 0 4 2 2 7 أورغواي 3 2 0 1 7 3 4 6 تونس 3 1 0 2 3 2 1 3 العراق 3 0 1 2 0 7 -7 1

المجموعة السادسة لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط غامبيا 3 2 1 0 4 2 2 7 كوريا الجنوبية 3 1 2 0 4 3 1 5 فرنسا 3 1 0 2 5 5 0 3 الهندوراس 3 0 2 2 4 7 -3 1

نتائج مباريات دور المجموعات في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً

20 أيار/مايو:

المجموعة الأولى: غواتيمالا – نيوزيلندا، ملعب سانتياغو ديل إستيرو (0-1)

المجموعة الثانية: الولايات المتحدة – الإكوادور على ملعب سان خوان (1-0)

21 أيار/مايو:

المجموعة الأولى: الأرجنتين – أوزبكستان، ملعب سانتياغو ديل إستيرو (2-1)

المجموعة الثانية: فيجي – سلوفاكيا، ملعب سان خوان (0-4)

المجموعة الثالثة: إسرائيل – كولومبيا على ملعب لابلاتا (1-2)

المجموعة الرابعة: نيجيريا – جمهورية الدومينيكان على ملعب ميندوزا (2-1)

22 أيار/مايو:

المجموعة الثالثة: السنغال – اليابان على ملعب لابلاتا (0-1)

المجموعة الرابعة: إيطاليا – البرازيل، ملعب مالفيناس أرخنتيناس (3-2)

المجموعة الخامسة: إنكلترا – تونس على ملعب لابلاتا (1-0)

المجموعة السادسة: فرنسا – كوريا الجنوبية، ملعب مالفيناس أرخنتيناس (1-2)

23 أيار/مايو:

المجموعة الخامسة: أوروغواي – العراق على ملعب لابلاتا (4-0)

المجموعة الرابعة: غامبيا – هندوراس، ملعب مالفيناس أرخنتيناس (2-1)

المجموعة الثانية – الولايات المتحدة – فيجي على ملعب سان خوان (3-0)

المجموعة الأولى: أوزبكستان – نيوزيلندا، ملعب سانتياغو ديل إستيرو (2-2)

24 أيار/مايو:

المجموعة الأولى: الأرجنتين – غواتيمالا، ملعب سانتياغو ديل إستيرو (3-0)

المجموعة الثانية: الإكوادور – سلوفاكيا، ملعب سان خوان (2-1)

المجموعة الثالثة: السنغال – إسرائيل على ملعب لابلاتا (1-1)

المجموعة الرابعة: إيطاليا – نيجيريا على ملعب ميندوزا (0-2)

25 أيار/مايو:

المجموعة الرابعة: البرازيل – جمهورية الدومينيكان على ملعب ميندوزا (6-0)

المجموعة السادسة: فرنسا – غامبيا، ملعب ميندوزا (1-2)

المجموعة الخامسة: أوروغواي – إنكلترا على ملعب لا بلاتا (2-3)

المجموعة الثالثة: اليابان – كولومبيا، ملعب لابلاتا (1-2)

26 أيار/مايو:

المجموعة الخامسة: العراق – تونس على ملعب لابلاتا (0-3)

المجموعة السادسة: كوريا الجنوبية – هندوراس على ملعب ميندوزا (2-2)

المجموعة الثانية: الإكوادور – فيجي، ملعب سانتياغو ديل استيرو (9-0)

المجموعة الثانية: سلوفاكيا – الولايات المتحدة على ملعب سان خوان (0-2)

27 أيار/مايو:

المجموعة الأولى: أوزبكستان – غواتيمالا، ملعب سانتياغو ديل إستيرو (2-0)

المجموعة الأولى: نيوزيلندا – الأرجنتين على ملعب سان خوان (0-5)

المجموعة الرابعة: البرازيل – نيجيريا، ملعب لابلاتا (2-0)

المجموعة الرابعة: جمهورية الدومينيكان – إيطاليا على ملعب ميندوزا (0-3)

28 أيار/مايو:

المجموعة الثالثة: كولومبيا – السنغال على ملعب لابلاتا (1-1)

المجموعة الثالثة: اليابان – إسرائيل، ملعب ميندوزا (1-2)

المجموعة الخامسة: العراق – إنكلترا على ملعب لابلاتا (0-0)

المجموعة الخامسة: تونس – أوروغواي على ملعب ميندوزا (0-1)

29 أيار/مايو:

المجموعة السادسة: كوريا الجنوبية – غامبيا، ملعب ميندوزا (0-0)

المجموعة السادسة: هندوراس – فرنسا، ملعب لا بلاتا (1-3)

الدور ثمن النهائي:

30 أيار/مايو:

الولايات المتحدة – نيوزيلندا، ملعب ميندوزا (4-0)

31 أيار/مايو:

أوزباكستان – إسرائيل، ملعب ميندوزا (0-1)

كولومبيا – سلوفاكيا، ملعب سان خوان (5-1)

البرازيل – تونس، ملعب لا بلاتا (4-1)

1 حزيران/يونيو:

الأرجنتين – نيجيريا، ملعب سان خوان (0-2)

إنكلترا – إيطاليا، ملعب لا بلاتا (1-2)

غامبيا – أوروغواي، ملعب سانتياغو ديل استيرو (0-1)

2 حزيران/يونيو:

إكوادور – كوريا الجنوبية، ملعب سانتياغو ديل استيرو (2-3)

الدور ربع النهائي:

3 حزيران/يونيو:

إسرائيل – البرازيل، ملعب سان خوان (3-2)

4 حزيران/يونيو:

كولومبيا – إيطاليا، ملعب سان خوان (1-3)

كوريا الجنوبية – نيجيريا، ملعب سانتياغو ديل استيرو (1-0)

5 حزيران/يونيو:

الولايات المتحدة – أوروغواي، ملعب سانتياغو ديل استيرو (0-2)

الدور نصف النهائي:

8 حزيران/يونيو:

المباراة ٤٩ -أوروغواي – إسرائيل، ملعب لا بلاتا (1-0)

9 حزيران/يونيو:

المباراة ٥٠ – إيطاليا – كوريا الجنوبية، ملعب لا بلاتا (2-1)

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع:

11 حزيران/يونيو:

كوريا الجنوبية – إسرائيل، ملعب لا بلاتا (20:30)

المباراة النهائية:

12 حزيران/يونيو:

إيطاليا – أوروغواي، ملعب لا بلاتا (00:00)

موعد المباراة النهائية لكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً

تقام المباراة النهائية منتصف ليل الأحد – الاثنين 11-12 حزيران/يونيو (بتوقيت مكة المكرمة) في العاصمة الأرجنتينية بوينس آريس.