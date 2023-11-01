أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر سبتمبر، نمو نشاط البنوك وصافي الموجودات الأجنبية بنسبة 3% على أساس شهري إلى 1.576 تريليون ريال.
لكن على أساس سنوي سجل صافي الموجودات الأجنبية تراجعا بنسبة 6.5%.
نمو نشاط البنوك للشهر التاسع
ونمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص للشهر التاسع على التوالي لتبلغ 1.476 تريليون ريال في سبتمبر، مسجلة زيادة 0.9% على أساس شهري وزيادة بأكثر من 9% على أساس سنوي.
فيما تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، 18% على أساس شهري إلى 5.837 مليار ريال لكن التراجع على أساس سنوي بلغ 41%.