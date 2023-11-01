فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية.. نمو نشاط البنوك للشهر التاسع على التوالي

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر سبتمبر، نمو نشاط البنوك وصافي الموجودات الأجنبية بنسبة 3% على أساس شهري إلى 1.576 تريليون ريال.

لكن على أساس سنوي سجل صافي الموجودات الأجنبية تراجعا بنسبة 6.5%.

نمو نشاط البنوك للشهر التاسع

ونمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص للشهر التاسع على التوالي لتبلغ 1.476 تريليون ريال في سبتمبر، مسجلة زيادة 0.9% على أساس شهري وزيادة بأكثر من 9% على أساس سنوي.

فيما تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، 18% على أساس شهري إلى 5.837 مليار ريال لكن التراجع على أساس سنوي بلغ 41%.

نشاط البنوك
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...