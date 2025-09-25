. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةالأسهمالتأمين

نمو قياسي للائتمان المصرفي السعودي

نمى الائتمان المصرفي السعودي بأكثر من 424 مليار ريال بنهاية يوليو 2025

. .. by . ..
نمو قياسي للائتمان المصرفي السعودي
الائتمان المصرفي السعودي يسجل رقماً قياسياً

واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية سلسلة ارتفاعاته ليسجل أعلى مستوياته بنهاية شهر يوليو/تموز 2025 بإجمالي بلغ 3.215.764 ريال محققاً نموًّا سنويًّا بنسبة 15.2 % وبزيادة تجاوزت 424,462 مليون ريال مقارنةً بالفترة نفسها المماثلة من 2024 التي سجل خلالها 2,791,301 ريال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر يوليو/تموز 2025، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نمواً شهرياً بنسبة تقارب (1%) بزيادة بلغت 29,493 مليون ريال مقارنةً بشهر يونيو/حزيران الماضي، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي 3,186,271 مليون ريال.

وأظهرت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أنشطة اقتصادية متنوعة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) استحوذ على نسبة (49%) من إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة بلغت (1,567,705) مليون ريال بنهاية يوليو 2025م، فيما بلغت نسبة الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) (37%) بقيمة (1,179,699) مليون ريال، في حين شكّل الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو (15%) تقريباً من الإجمالي بقيمة (468,360) مليون ريال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا